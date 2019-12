Evalúa AMLO Teletón como apoyo al programa para los discapacitados

Cd. de México, Diciembre 03 – . Al presentar un balance de la entrega de pensiones a personas con discapacidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no descarta recurrir a redes existentes para atención a esa parte de la población, como los centros Teletón.

En el día internacional de personas con discapacidad, el presidente también planteó la posibilidad de destinar becas para aprovechar la estructura de esos centros para quienes lo necesitan.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, detalló que en México hay 7.1 millones de personas con discapacidad, de las cuales, 1.2 millones son niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, indicó que la pensión para personas con discapacidad tiene una meta planteada de un millón de beneficiarios. Este año se han llegado a 815 mil 883 personas, es decir, un 81 por ciento del objetivo. De ellos, 507 mil son niñas, niños y adolescentes.

“Los pueblos indígenas tienen la altísima prioridad”, por lo que hay 77 mil 283 beneficiarios, quienes al llegar a los 65 años pasan a la pensión para adultos mayores, agregó la funcionaria federal.

La inversión en 2019 para ello es de 9 mil 100 millones de pesos. Este año son 305 mil 617 personas quienes reciben la pensión por medio de su tarjeta del bienestar y el resto por giro telegráfico, por no existir aún en sus comunidades una estructura bancaria. Para 2020 se estima llegar a la meta de un millón de beneficiarios con una inversión de 14 mil 200 millones de pesos.

Detalló que los beneficiarios de este programa son quienes tienen discapacidad permanente, la cual se divide en cinco sectores, entre ellos la discapacidad motriz, visual y mental.

López Obrador indicó que “este es un programa que nos llena de orgullo, es humanismo puro. Todo lo que podamos hacer por estos programas lo vamos a hacer, aunque nos quedemos sin camisa, y aunque se enojen los adversarios… que digan misa”.

No obstante, reconoció qué hay pendientes en este tema, principalmente en lo que tiene que ver con la atención médica especializada y oportuna para evitar a tiempo la discapacidad permanente.

La opción de Teletón

En seguida, subrayó: “Independientemente de si nos gusta o no nos gusta, si fue bueno o falso, lo que hay en el país son las clínicas del Teletón, son las que tienen más cobertura.. .no descarto la posibilidad de utilizar esas clínicas mediante un acuerdo, para que las instalaciones sean más utilizadas, porque tienen muchas limitaciones por falta de recursos”.

A la vez, no descartó destinar recursos públicos para un plan de becas que se emplearan en tratamientos en dichas clínicas especializadas, con el objetivo de aprovechar toda la infraestructura que se tiene y que se está subutilizando.

Al hablar de la entrega de apoyos, pensiones y programas sociales, el mandatario recordó que se reunió el lunes con los coordinadores estatales de los programas federales, también conocidos como “superdelegados”, a quienes les dijo que “lo más importante es que representemos al gobierno con dignidad, esto es, cero corrupción, no permitir corrupción, trátese de quién se trate”.

