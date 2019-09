Exhibe en conferencia AMLO la mini cámara que lo espiaba

Cd. de México, Septiembre 04 – . Luego de mostrar la minúscula cámara de video descubierta en una de las salas de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el espionaje que se realizaba en administraciones anteriores.

No obstante, precisó que en Palacio Nacional no hay traidores ni conspiradores y que la pequeña cámara de video la puso alguien de fuera.

“Eso se puso de moda, todos espiaban, los gobernadores, los privados” dijo el primer mandatario al manifestar que la orden es que en su gobierno no se va a espiar ni a periodistas ni adversarios.

Sin ahondar en cómo se descubrió la pequeña cámara en tono jocoso dijo que la encontraron cuando estaban haciendo limpieza en la sala donde se reúne con gobernadores y se toman decisiones.

Pidió no darle importancia al espionaje descubierto la semana pasada e insistió en que posiblemente lo puso “alguien de afuera”.

Comentó que de acuerdo con los técnicos que revisaron el aparato, se tenían que descargar los videos de manera frecuente en las propias instalaciones de Palacio Nacional.

Dijo que no le preocupaba el hecho porque lo que se habla en la sala es público y no tiene nada que esconder, e insistió que no habrá ninguna denuncia para no distraerse de sus principales responsabilidades como es la seguridad.

“Nuestros adversarios están derrotados moralmente. El presidente Benito Juárez decía que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Cuando se lucha por la justicia, cuando hay principios está uno protegido, es indestructible cuando se actúa con honestidad y ética” aseguró el presidente López Obrador mostrando la minúscula cámara que agarró con los dedos.

