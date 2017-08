Exhibe pruebas de Moreno Valle y su espionaje que incluye a Peña Nieto

Cd. de México, Agosto 29 – . Como gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle manejó un sistema de espionaje por medio del cual se intervinieron conversaciones del presidente Enrique Peña Nieto y varios de sus secretarios de Estado, denunció Rodolfo Raúl González Vázquez, ex empleado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y uno de los operadores del citado plan.

Aparte del titular del Ejecutivo, fueron espiados: Miguel Ángel Osorio (Gobernación), del 25 de febrero de 2014 al 29 de octubre de 2015; José Antonio Meade, del 12 de julio de 2014 al 25 de mayo de 2015, como secretario de Relaciones Exteriores; Luis Videgaray (Hacienda), del 26 de marzo de 2014 al 3 de junio de 2015, y Rosario Robles, del 19 de marzo de 2014 al 12 de marzo de 2016, como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, además de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón.

Por estos hechos, González Vázquez interpuso el pasado 24 de agosto ante la Procuraduría General de la República (PGR) la denuncia FED/SEIDF/CGI-UE/0001938/2017.

En conferencia de prensa en el Senado, González estuvo acompañado por el senador Miguel Barbosa, del bloque PT-Morena; Anwar Salomón Briseño, quien declaró en la PGR como testigo, y Fernando Manzanilla, cuñado de Rafael Moreno Valle, ex secretario de Gobierno en Puebla y actual representante de Morena en esa entidad.

González aseguró que entregó a la PGR audios y pruebas de la existencia del espionaje que montó Moreno Valle. Tanto él como Anwar Salomón dijeron que temen por su vida, sobre todo el segundo, porque ‘‘hay orden de que me levanten’’.

El senador Miguel Barbosa fue quien convocó a la conferencia de prensa, en la que aseguró que él también está en la lista de personajes espiados, así como el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya; el actual gobernador de Puebla, José Antonio Gali, y otras 40 personas.

Dijo que en la denuncia penal presentada por González Vázquez se detalla la clonación de teléfonos, el pago mensual a empresas concesionarias telefónicas y el nombre de las personas a las que les pagaban para que cada mes entregaran los metadatos (pliegos de llamadas con grabaciones).

A su vez, Rodolfo Raúl González reveló que el sistema de espionaje lo operaba Moreno Valle por conducto del diputado federal panista Eukid Castañón y Roberto Rodríguez Acosta, quien fungía como coordinador de operaciones de investigación.

Comentó que tiene 11 años de experiencia en el Cisen, ya que entre 2001 y 2012 formó parte del órgano de inteligencia del Estado mexicano y fue capacitado por agentes del Mossad (agencia de inteligencia de Israel) en información y detección de personas.

Aseguró que entró a colaborar en el sistema de espionaje del gobierno de Puebla en abril de 2015. ‘‘Fui asesor y fuente informativa. Mi función era darles datos sobre cuestiones políticas’’.

Durante su trabajo ahí detectó que el sistema, conocido como Galileo, ‘‘lanza explods (sic) en forma de fotografías, archivos de audio y también de texto, mismos que son enviados a correos electrónicos. Cuando el objetivo –la persona espiada– lo abre, queda infectado. Así se puede ver toda la agenda, mensajes, historial de llamadas’’, etcétera.

González Vázquez subrayó que dejó esa actividad el 5 de junio de 2016, pero regresó el 15 de junio de este año y ahí fue “cuando Roberto Rodríguez Acosta (el coordinador) me pidió ubicar a Anwar Salomón, ya que, presumían, tenía información filtrada a los medios y me pidieron mandarle un mensaje siciliano a Fernando Manzanilla: ubicar a Salomón, levantarlo, sacarle información y chingárselo’’.

Sostuvo además que Rodríguez Acosta le dijo que el diputado Castañón daba las órdenes, siempre ‘‘avaladas por Moreno Valle. Todo está en grabaciones que ya tienen en su poder las autoridades; las entregué para robustecer la denuncia. Son las instrucciones que me daban, quién las pedía y quién las ordenaba’’.

Actos delincuenciales

Dijo que decidió salirse del sistema de espionaje en el momento que le pidieron ubicar a Anwar Salomón, porque ‘‘ya no se trataba de información política, sino de ubicar y eliminar a una persona. Yo tenía indicios de que en esa oficina clandestina se dedicaban a actividades delincuenciales, pero no que eliminaran personas. Aquí se trataba de poner a ciudadanos en manos de criminales y cuando trabajé en el Cisen lo hacíamos para entregarlos a la justicia’’.

González señaló que la Secretaría de la Contraloría de Puebla realizaba los pagos a Rodríguez Acosta, pero a nombre de su esposa. ‘‘Yo tengo un recibo de pago a ella, donde se aprecia la cantidad que se le daba. Salomón me avisó que me querían levantar porque ellos –los del sistema de espionaje– creían que yo había filtrado información a los medios, la cual me habría proporcionado Manzanilla’’, cuñado de Moreno Valle.