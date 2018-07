Exhiben escándalo de Madonna, al acosar a la modelo a Amada Cazalet 

Los Ángeles, Julio 26 – . De dos cosas estamos seguros, de que la muerte es inevitable y de queMadonna es un ícono de la música.

La cantante que se inició en el pop en los años 80 sentó las bases para las nuevas generaciones de mujeres solistas como Rihanna, J.Lo, Beyonce y Lady Gaga.

Su carrera además de sostenerse por su talento lo hizo por su originalidad y su constante renovación.

Quizá hoy en día sus videos no sorprendan demasiado, pero hace 20 años usar un brassiere de picos y dar conciertos en lencería no era nada común.

Recientemente la ‘reina del pop’ volvió a dar de qué hablar, esta vez no por una caída en el escenario o un look extravagante, sino por una carta de hace más 20 años que le escribió a la supermodelo Amada Cazalet.

De acuerdo con una entrevista que le realizó The Sun a Cazalet, luego de la filmación del video’Justify my love’ en 1990, en donde aparecen besándose apasionadamente, la cantante la acosó durante dos años.

Madonna repentinamente metió su lengua en mi boca. Seguí, estaba siendo profesional y ella era mi jefa. Pero no era parte de la descripción del trabajo”, reveló la modelo que en ese momento tenía 25 y la cantante 32.

Para intentar retomar el contacto, Madonna le enviaba cartas con frecuencia. Una de estas hace poco fue subastada en internet por 50 mil dólares.

Amanda,

¿Cómo estás? ¿En dónde estás? ¿Por qué no me hablas? ¡Puedes llamarme si quieres! ¡Tratar de contactarte es como intentar seducir al Papa! Estoy trabajando en mi película en Los Ángeles, después estaré en Nueva York las últimas dos semanas de marzo. ¿Puedes conseguir un trabajo de modelo ahí? Tienes que mandarme fotos, muchas. Creo que eres la mujer más hermosa del planeta. Me muero por besarte de nuevo. Fantaseo contigo todo el tiempo. Sé que estás casada y embarazada y no puedo explicarte mi atracción —que sigue ahí a pesar de ello—. Me siento atraída hacia muy pocas mujeres de esta manera. Desearía poder verte. Espero tu bebé esté bien. Por favor escríbeme o mándame un fax.

Abrazos y besos,

(Firma) M

Después de 27 años, la modelo decidió romper el silencio y hablar de lo que pasó, pues “Lo que hizo hoy se calificaría de acoso y la forma en la que me trató se consideraría inapropiada”.

Amanda Cazalet quien tiene ahora 53 años y es madre de dos hijos, destaca que aunque no le ofendieron las insinuaciones y las cartas, si le incomodó la situación.

Se obsesionó conmigo desde el momento en que me metió su lengua en mi boca”

