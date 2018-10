Exhiben la huida de diputado de Morena tras provocar encontronazo

Cd. de México, Octubre 10 – . La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo aseguró que el diputado federal de Morena, Cipriano Charrez Pedraza, sí conducía la camioneta implicada en el accidente ocurrido la madrugada del sábado en la carretera federal México-Laredo que dejó un muerto.

“Esta Procuraduría cuenta con datos de prueba que apuntan a la responsabilidad de una persona de iniciales C.C.P., de quien se omite su identidad por respeto al derecho de presunción de inocencia que le asiste, quien en el momento de los hechos conducía la camioneta Ford Pick Up, modelo Raptor”, informó en un comunicado.

La dependencia estatal detalló que la carpeta de investigación por el caso incluye tres querellas por los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena.

Dos de las querellas fueron iniciadas por personas que viajaban en una Jeep y otra camioneta GMC pick up y que resultaron colisionadas en el lugar.

La tercera denuncia fue presentada por los familiares del joven de 21 años que falleció en el accidente de tránsito.

De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo del legislador se pasó un alto e impactó en contra de un taxi y otra unidad.

Charrez salió del vehículo tras el impacto acompañado por un hombre y en un video se observa como pasa de largo frente al taxi que arde en llamas sin prestar ayuda.

En el video se muestra como un acompañante del diputado y exedil de Ixmiquilpan, Hidalgo, acompaña al servidor público tratando de cubrir su rostro.

–NIEGA ACUSACIONES DIPUTADO–

El diputado federal de Morena, Cipriano Charrez Pedraza, negó estar escondido tras haberse visto involucrado en un accidente automovilístico en el que una persona perdió la vida.

A través de un comunicado en su cuenta de Facebook, Charrez informó que se vio envuelto en un “percance de tráfico” y que fue auxiliado para salir del vehículo en el que viajaba, pero que nunca se dio a la fuga.

“Es oportuno aclarar que después del accidente fui auxiliado para salir del vehículo en el que viajaba y que nunca abandoné el lugar de accidente ni me he escondido como señalan algunas versiones de prensa que sin fundamento alguno incluso han asegurado que me escondí”, se lee en una publicación.

El morenista aclaró que tanto su chofer como él se encuentran disponibles para esclarecer los hechos. Aseguró que ninguna autoridad los ha buscado y que no existen denuncias en su contra hasta el momento.

“A pesar de lo que han dicho algunos reportes periodísticos que buscan desprestigiarme, siempre estaré dispuesto a cooperar con las autoridades”, dijo.

Por su parte, Pascual Charrez, presidente municipal de Ixmiquilpan, Hidalgo, y hermano del diputado federal, negó haber tenido contacto con él en los últimos días.

