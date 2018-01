Exhiben tres residencias de César Duarte en la frontera de El Paso

El Paso, Enero 19 – . Ya son varios medios de comunicación los que han constatado que el ex gobernador, César Duarte, posee al menos tres casas en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas. Las cuales, sumadas, sobrepasan el millón de dólares.

La propiedad más popular ubicada en el exclusivo residencial The Retreat at Sky Island, en la calle Crimson Cloud Ln No. 343; ha sido valuada por el condado de El Paso en medio millón de dólares, la cual, alberga cuatro baños, tres recámaras, finos acabados en la cocina con piedra de granito y con una medida aproximada de mil 39 metros cuadrados.

La casa de color café está registrada bajo el nombre de Bertha Gómez Fong, esposa del actual prófugo de la justicia quien además instaló una casa de huéspedes para sus visitantes.

Cabe destacar que la mansión la obtuvo 11 meses después de ser electo como gobernador del estado grande.

Una segunda casa, que como asegura el portal de noticias elmañana.com, es utilizada como refugio en la misma ciudad texana. Esta propiedad construida en el 2010, se encuentra en el 6476 de Snowheights y está escriturada bajo en nombre de Raúl Fernández Moreno, un ganadero originario de Balleza.

La vivienda está valuada en 316 mil 721 dólares, teniendo como habitante a uno de los hermanos de Duarte Jáquez.

Por último se encuentra una residencia a nombre del mismo Fernández Moreno, la cual se localiza en el 7741 de Oak Landing y valuada en 188 mil 461 dólares, de acuerdo con datos obtenidos del registro público de la ciudad fronteriza.

Apodada por muchos como la “Casa Blanca”, por su magnitud y color; vecinos del área aseguran que Bertita de Duarte se encuentra escondida en el lugar ya que seguido observan movimientos en la propiedad y camionetas marca Cadillac en la entrada.

Con la actual noticia del gobernador Javier Corral, acerca de los esfuerzos por encontrar al ex mandatario, el equipo de redacción de esta casa editora, se dio a la tarea de ubicar geográficamente las propiedades que anteriormente se mencionan, a través de la aplicación Google maps.

