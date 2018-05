Exige el PAN a El Mañana deje de difamar y se conduzca con verdad

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mayo 30 – . El Partido Acción Nacional (PAN) recurrirá a los recursos legales y morales para defenderse de los ataques difamatorios, sin fundamentos, de los directivos del periódico El Mañana.

No hay impedimento legal para continuar con los programas alimentarios gubernamentales durante el proceso electoral y éstos no se condicionan a los beneficiarios, así lo declaró tajantemente Imelda Sanmiguel Sánchez, presidenta del Partido Acción Nacional (PAN).

En rueda de prensa, Sanmiguel Sánchez consideró prudente dar la cara ante los señalamientos que hace en diversos contenidos el periódico El Mañana, en donde ha vinculado a los candidatos del blanquiazul de manera injustificada.

“Vemos con preocupación que uno de los medios de comunicación tradicionales en Nuevo Laredo, como lo es El Mañana y su filial La Tarde, han escogido el camino de la difamación, el vituperio y la agresión verbal, como el arma principal para defender sus intereses políticos”, comentó.

Destacó que los candidatos de la coalición “México al Frente”, Ricardo Anaya, a presidente de la República, Ismael García Cabeza de Vaca y María Elena Figueroa, candidatos al Senado, Salvador Rosas Quintanilla, candidato a diputado federal y Enrique Rivas Cuéllar, candidato a la presidencia municipal, han transitado por el carril de la dignidad, y la propuesta como su principal argumento para persuadir al electorado del país.

“Una de estas informaciones entre muchas más, es la que está relacionada a los programas alimentarios gubernamentales establecidos con anterioridad, en donde no hay impedimento legal para que continúen, porque representa un beneficio para quienes más lo necesitan y no como facciosamente ha divulgado este medio de comunicación, torciendo la verdad de manera descarada al presentarlos como coacción del voto… El Partido Acción Nacional no entrega despensas”, dijo puntual.

Reiteró que el PAN y sus candidatos son respetuosos de la libertad de prensa y de expresión.

“Estamos conscientes que la libertad termina, cuando trastoca la libertad de otros de manera infame, por lo que a partir de este momento, ya no vamos a permitir que nos sigan golpeando mediáticamente, sino que utilizaremos los recursos morales y legales a nuestro alcance para hacer valer nuestros derechos”, dijo.

Citó el envío de un documento al referido periódico, en el que reclama su derecho a réplica y se difunda la aclaración correspondiente.

En la rueda de prensa, Sanmiguel Sánchez estuvo acompañada por el candidato a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, el candidato a la diputación federal, Salvador Rosas Quintanilla y su suplente Manuel Canales.

