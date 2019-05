Exige PRI al INE vigile que sea sin sospechas el proceso de elecciones

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mayo 22 – . Unas elecciones pulcras y expeditas exigirá la dirigencia local del PRI a las autoridades electorales, a fin de que el conteo de los sufragios se realice lo más pronto posible y estar en condiciones de conocer los resultados a más tardar a las 11 de la noche, de no ser así, el proceso levantará sospechas.

Así lo dio a conocer la presidenta del Comité Municipal del partido, Mónica García Velázquez, durante la conferencia de prensa de este día, en donde señaló que esta postura va de la mano con la capacitación que se le está dando a toda la estructura territorial y electoral para defender el voto el 2 de junio, día de las elecciones.

“Estamos pensando que tenemos que exigir a las autoridades electorales que se haga un trabajo pulcro, que se haga un trabajo intenso y un trabajo rápido para que podamos tener resultados pasadas las 10 de la noche, puesto que conocemos que como se trata de una sola elección, no debe de tardarse mucho el conteo.

“En anteriores elecciones nos hemos dado cuenta, en lo personal nos ha tocado estar afuera de una casilla esperando resultado hasta las 2 de la mañana, cosa que no puede ser posible y que eso llama a sospechas, por lo cual nos pronunciamos para que el trabajo con todos los responsables de este trabajo de cuidar el voto de la propia jornada electoral hagan su trabajo y podamos tener resultados temprano.

“Yo creo que en cada una de las casillas se va a contar solamente una elección de un solo distrito, por lo tanto deseamos que para las 10 de las noche, para las 11 a más tardar, podamos tener resultados, cualquier cosa distinta nos llamaría a sospecha, por eso estaremos muy atentos”, señaló García Velázquez

La dirigente priísta aseguró que la campaña de los tres candidatos del partido tricolor ha tenido una muy buena aceptación y se encaminan al triunfo este 2 de junio, porque así lo marcan los indicadores que tiene el propio partido.

