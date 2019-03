Exige SNTE solución de pagos y nombramientos en Matamoros

Nuevo Laredo Express

Cd. Victoria, Tamaulipas, Marzo 01 – . Maestros de la Coordinación Regional número tres del Municipio de Matamoros, solicitaron la intervención del Secretario General de la Sección 30 del SNTE, José Rigoberto Guevara Vázquez, ante la falta de pagos por la cobertura de interinatos de gravidez, por el concepto K1, además de la falta de nombramientos por parte de la Secretaria de Educación.

En una reunión de trabajo con Cesar Noé Garza García, Coordinador de la región tres, Secretarios Generales y dentro del marco del eje número dos que establece la cercanía con los agremiados, Guevara Vázquez, reiteró su disposición para sostener este tipo de encuentros programados con la base trabajadora con el fin de conocer y resolver de manera inmediata la problemática que enfrentan los maestros adheridos a la sección 30.

“El SNTE, es una institución de trabajo, que garantiza, el respeto a los derechos de los trabajadores y da certeza laboral a los miles de trabajadores de la educación que en unidad pueden lograr muchas cosas, hay que llegar juntos hasta el final, no se me desbalaguen”, les dijo.

En el marco de la reunión el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, realizó una serie de llamadas telefónicas dentro de la coordinación que existe con los funcionarios de la Secretaria de Educación, quienes resolvieron y dieron entrada a algunos problemas planteados por el líder de los maestros en Tamaulipas, con la promesa de resolverlos a la brevedad posible.

“A la fecha se han logrado una serie de conquistas laborales entre las que destaca: el bono para maestros jubilados homologados, se reactivó, el bono para maestros homologados activos, se lograron las plazas para los teachers del programa de inglés, se reactivó el programa de lentes, becas y ahora se logró la adjudicación de plazas a los maestros de educación física, lo cual nos llena de satisfacción porque realmente eso es lo que nos interesa, servirle a los maestros”, mencionó.

Ahí, los maestros denunciaron el descuento arbitrario a su salario que sufrieron por parte de una supervisora de ese Municipio, en donde el líder del magisterio se comprometió a lograr que se les reintegre el descuento que se les había aplicado a los trabajadores de la educación.

“Yo hice un compromiso con los maestros y la Sección 30, de aquí no me muevo hasta que termine mi mandato, me costó varios meses lograr conquistas laborales para mis compañeros maestros, pero lo hemos logrado, yo soñaba con responder a los maestros y ahora mi compromiso es servirles, refirió.

Cabe señalar que en esta reunión de trabajo los maestros de la coordinación regional número tres del Municipio de Matamoros, reconocieron el trabajo del Comité Ejecutivo Seccional, del líder estatal, por el apoyo que han recibido para resolver las demandas y la problemática de los trabajadores de la educación de estas y las demás regiones del Estado.

Me gusta: Me gusta Cargando...