Exigen justicia familia del joven asesinado por policías estatales

Nuevo Laredo Express

Cd. Victoria, Febrero 10 – . Juan Daniel Ortiz Martínez, ingeniero de 23 años, fue acribillado por policías estatales durante una supuesta persecución contra delincuentes, la noche del viernes, tras salir de su domicilio, en la colonia Ferrocarril Uno Sur, municipio de Río Bravo, Tamaulipas, en el trayecto su camioneta Ford Silverado recibió al menos 50 impactos de bala, que de acuerdo a testigos fueron disparados por elementos del grupo Fuerza Tamaulipas, denunciaron sus familiares.

La madre de la víctima, María Guadalupe Martinez Cepeda, encabezó el sábado una jornada de protestas junto con familiares y vecinos contra los uniformados, pues aseguró haber entablado una conversación telefónica con Juan Daniel en la que escuchó como suplicaba por su vida.

“Él salió a la tienda, como se tardó unos 15 minutos y yo escuché detonaciones, le marqué, y me contestó a la segunda vez, y escuché que gritaba que no le tiraran, pero se seguían oyendo balazos, y salimos corriendo, y al llegar todavía seguían disparando a la camioneta, ese fue un asesinato, esos policías me arrebataron a mi hijo que porque lo confundieron”, acusó la mujer.

Juan Daniel vivía con sus padres en Río Bravo y trabajan en el área de sistemas de la maquiladora Eaton en Reynosa, su cuerpo quedó dentro de la camioneta que se estrelló en el puente elevado del libramiento con brecha 109 de la colonia Primera de Mayo.

La familia exige la entrega del cuerpo y presentará una denuncia por homicidio ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, pues tras lo ocurrido el área fue acordonada por los mismos agentes que dispararon contra Juan Daniel, y las autoridades afirmaron haber encontrado armas de fuego.

Debido a que las autoridades atribuyen al ingeniero actividades delincuenciales, su cuerpo continúa en el servicio Médico Forense, situación por la cual este sábado, alrededor de 100 personas entre familiares y amigos se concentraron en la Plaza Principal de Río Bravo con pancartas que decían: “Policías Estatales asesinos” y con la exigencia de justicia.

