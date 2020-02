Existe coronavirus en canes, pero no contagiosa para los humanos

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Febrero 12 – . El coronavirus existe en canes, pero a diferencia del que está atacando a los humanos, no es contagioso, se detecta, se vacuna y se atiende con recuperación, dijo Víctor Manuel Garza Guerrero, presidente de la Asociación de Veterinarios de Nuevo Laredo.

“El coronavirus existe en mascotas desde hace años. Es un problema de salud que no es el de los humanos, se da principalmente en cachorros, pero no es contagioso y tiene cura”, dijo el médico veterinario.

Señaló que las características que identifican esta enfermedad en perros son diarrea, tristeza y solo se presenta en cachorros, pero ninguna relación tiene con el coronavirus que recientemente ataca a los humanos y que puede llegar ser mortal.

“Está de moda esta enfermedad, sin lugar a duda, pero existe una gran diferencia con el problema que se da actualmente en los humanos y es de gran peligro. Aquí solo hay que atenderse y nada más”, dijo.

Señaló que al no ser mortal ni contagioso el coronavirus en los perros, no se tiene un parámetro de la incidencia que se tienen en canes, pero sí existe y puede ser prevenido mediante una vacuna.

“Aquí traen a las mascotas cuando presentan ciertos síntomas de enfermedad, se le checa y finalmente se diagnostica, pero en la ventaja que este tipo de coronavirus canino es curable, además de que existe vacuna”, expuso Garza Guerrero.

Mencionó que son aquellos dueños de mascotas, siempre pendiente de la salud de estas quienes no tienen asombro del coronavirus en los animales, no así quienes recurren al médico veterinario cuando lo ven enfermo.

Apuntó que el coronavirus en perros, se previene con vacuna y cuando tiene características se somete a análisis de laboratorio para dejar al cachorro hospitalizado hasta recuperar sus signos de salud normales.

