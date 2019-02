Éxodo masivo de habitantes en Coatzacoalcos debido a inseguridad

Coatzacoalcos, Veracruz, Febrero 20 – . La inseguridad ha convertido a este municipio veracruzano casi en un pueblo fantasma, pues los secuestros, extorsiones y otros delitos de alto impacto han provocado el éxodo masivo de sus habitantes, y con el último caso de la empresaria Susana Carrera, quien fue secuestrada y asesinada en días pasados, otras familias más se fueron también.

Raúl Ojeda Banda, presidente de la asociación civil Ciudadanos Unidos por Coatzacoalcos, expuso que “se está vaciando esta ciudad, lo vemos todos los días: casas en renta o en venta, negocios cerrados por el famoso ‘derecho de piso’ y con esto que pasó, con la muerte de esta señora, yo sé de por lo menos cinco familias que ya mudaron su residencia de Coatza, tristeza para Coatzacoalcos, eso hace que Coatza económicamente y socialmente estén perdidos en este momento”.

Esto ha provocado también el incremento del desempleo, porque un centenar de comercios y empresas han tenido que cerrar.

“Llegaron los malos y le pidieron cuota, al jefe de mi primo… era demasiado, cerraron y ahora se quedó sin empleo”, narró José Ruiz, habitante.

Incluso otros sectores económicos, como los ganaderos, también se han visto muy afectados por la inseguridad.

Carlos Cedano, presidente Asociación Ganadera Coatzacoalcos, aseveró que “muchos socios, por la cuestión de inseguridad, se han ido de Coatzacoalcos y de los municipios y de los ejidos aledaños, entonces sus ranchos se encuentran desolados, nada más los tienen cuidando mayorales, y pues ya no están siendo productivos”.

Por eso, las asociaciones civiles que se han formado, como la Sociedad Unida Por Coatzacoalcos, exigen a las autoridades que en la mesa intersecretarial que se va a crear por parte del gobierno sean incluidos los sectores sociales.

“Lo que queremos es una acción inmediata, queremos que en verdad se cree un grupo de inteligencia, que se empiece a investigar todo lo que está pasando, Coatzacoalcos, insisto, es en una isla, se puede investigar fácilmente dónde están esos grupo de delincuentes, dónde están esas casas de seguridad y yo creo que con eso se puede acabar con la delincuencia”, dijo Ojeda.

Acusan nula ayuda del gobierno

Luego del secuestro y asesinato de la empresaria Susana Carrera Asencio, y de la ola de violencia que se vive en Veracruz, Raúl Ojeda Banda, presidente de la asociación civil Ciudadanos Unidos por Coatzacoalcos, lamentó que no haya apoyo del gobierno para combatir la inseguridad en la entidad.

“No hemos tenido el apoyo suficiente para poder erradicar ese gran problema, que es la inseguridad en todo el estado, y principalmente en la zona sur de Veracruz (…), no hay semana en la que no haya un secuestro u homicidio, no hay semana que no haya derecho de piso”, hechos que han generado el cierre de negocios denunció en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio.

