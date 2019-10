Falla juez a favor de Madres de Familia de la Carmen U. de Rendón

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Octubre 25 – . Madres de familia de la ex Mesa Directiva de la Escuela Primaria Carmen U. de Rendón, obtuvieron la resolución a favor de un juez de lo civil en relación a la demanda que les interpuso la directora del plantel, Adriana Morales Zamora por presuntos daños de tipo moral, civil y psicológico

Esta decisión del juez le fue dada a conocer al titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede), profesor Aurelio Uvalle Gallardo por estar enterado del caso desde su inicio y con el fin de darle parte a las autoridades de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET).

Las madres de familia Priscila Ramírez Martínez, Esmeralda. C. Martínez, Juanny Martínez y Martha Rodríguez, hicieron saber que la demanda fue adoptada por la directora como recurso distractor, si se considera que todo lo que se le estaba solicitando era la rendición de cuentas del manejo de los recursos de la cooperativa y cuotas escolares.

“Nuestras sospechas nacieron luego que aparecían cada vez más inflados los gastos sin respaldo alguno y le entregó la hacienda a la hija. Creó una barda al plantel para evitar que los niños compraran afuera”, dijo una de las madres de familia.

Hicieron saber que el acto de corrupción, trató de ser oculto mediante cartas apócrifas de aval de la directora de Educación Primaria en el Estado del SET María Gómez Monroy y se nombró otra mesa directiva de madres de familia.

Mencionaron también que la directora Morales Terán, mostró oficios de la licenciada Gabriel Eugenio Bryan Cano, directora del Departamento de Participación Social dela Educación de la SET para llevar a cabo la substitución ilegal de la mesa directiva.

“Nosotras no hemos entregado legalmente la Mesa Directiva de Madres de Familia porque no se nos ha impedido, pero todos tenemos en orden, como es la cuenta de banco y el resto del dinero que le pertenece a la escuela”, afirmó la señora Esmeralda C. Martínez.

Fue el año pasado cuando trascendieron los malos manejos hacendarios de la escuela y el reclamo de madre de familia a la directora Morales Zamora para que rindiera cuentas de manera pormenorizada, pero desistió y optó destituirlas ilegalmente.

La demanda fue interpuesta por la directora de la escuela Carmen U. de Rendón enero y a la decisión en favor de las madres de familia las ubica en posición de proseguir en su derecho de la obtención de cuentas.

Uvalle Gallardo, dijo por su parte que se mantuvo enterado en todo momento de la situación y que ahora la determinación del juez en favor de la anterior mesa directiva deberá tener seguimiento de conformidad a la ley.

