Fallas en sistema deja en suspenso nominación presidencial demócrata

Washington, Febrero 04 – . Problemas con la aplicación para enviar los resultados de las asambleas electorales (caucus) en el estado de Iowa, provocaron el atraso en conocer al ganador de esos comicios primarios entre los 11 candidatos a la nominación presidencial demócrata.

Hasta muy entrada la mañana de este martes las autoridades estatales del partido demócrata no habían resuelto el problema con la aplicación creada y utilizada para recoger la determinación de las más de 1600 asambleas, y se mantenía la incógnita sobre el ganador o ganadora.

La frustración entre los candidatos provocó muchos reclamos a los funcionarios del partido demócrata a nivel estatal y nacional, sin embargo, y debido al resultado de algunos sondeos, se vaticina que el ganador de la elección primaria podría ser el senador Bernie Sanders.

La dilación por la falla técnica de la aplicación en el evento con el que se dio el banderazo al proceso de elección presidencial y comicios generales en Estados Unidos fue motivo de sorna en el partido republicano que tiene como candidato al presidente Donald Trump.

“Lo ocurrido en Iowa expone la falta de transparencia entre las autoridades del partido demócrata, que una vez más abre dudas sobre la fragilidad con la que pueden ser manipulados los resultados y confundir a los electores”, declaro Brad Pascale, director de la campaña de Trump.

La confusión en Iowa aunque atrasa el resultado oficial de las asambleas electorales, no contraviene el pronóstico sustentado en los sondeos celebrados este lunes en Iowa, que mantenían como vencedor a Sanders, senador independiente por el estado de Vermont.

Extra oficialmente se mencionaba que Pete Buttigieg, alcalde de South Bend, Indiana, quedaría en segundo lugar seguido por la senadora por el estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, quien en algún momento de la jornada electoral de este lunes se mantuvo en el segundo puesto.

Biden, casi fuera

El exvicepresidente Joe Biden, según los resultados de los sondeos al concluir la votación en varias de las asambleas en el estado de Iowa, no consiguió los sufragios necesarios para colocarse entre los primeros lugares en la contienda demócrata.

El caucus de Iowa que abrió oficialmente la contienda electoral en Estados Unidos que concluirá el próximo 3 de noviembre, no establece de manera definitiva en este caso, el nombre del candidato del partido demócrata que se enfrentará al presidente Trump.

El próximo 11 de febrero se celebrará la elección primaria en el estado de Nueva Hampshire, en la cual pese al resultado oficial que surja del estado de Iowa nada tiene que ver con lo que puedan determinar los electores el martes de la semana que viene.

De los aspirantes a la nominación presidencial demócrata, algunos como Biden, optaron por enfocarse en hacer campaña en Nueva Hampshire en lugar de Iowa, con base en que los comicios del 11 de febrero el resultado lo definen individualmente los electores y no asambleas.

Con Trump determinado a reelegirse, los demócratas continuarán la criba entre sus aspirantes para coronar a su candidato durante su Convención Nacional a celebrarse del 13 al 16 de julio de este año en Milwaukee, Wisconsin.

