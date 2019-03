Fallece a los 56 años Ranking Roker vocalistas de The Beat y General Public

Los Ángeles, Marzo 28 – . Ranking Roger (Roger Charlery), vocalista de las bandas británicas The Beat y General Public, falleció en su casa a la edad de 56 años tras perder la batalla contra un cáncer pulmonar.

“Roger era un luchador. Desafortunadamente falleció pacíficamente hace un par de horas rodeado de su familia”, se informó en la página oficial de Facebook de la agrupación.

Artistas expresaron sus condolencias, como el grupo UB40, que subió imágenes a su Instagram con la siguiente dedicatoria:

Estamos tristes de escuchar que Roger perdió su batalla contra el cáncer. Fue un privilegio conocerte”.

También el cantautor Billy Bragg expresó sus condolencias: “Estoy muy triste que Roger haya fallecido. Descansa ‘Chico Rudo'”.

De acuerdo con el portal The Guardian, el músico creó The Beat en 1978, con el que lanzó los álbumes de estudio “I just can’t stop it”, “Wha’ppen” y Special beat service” en 1980, 1981 y 1982, respectivamente.

–HACE OCHO AÑOS FALLECIO RITA, DE SANTA SABINA–

Un día como hoy pero de hace ocho años, Rita Guerrero, vocalista del grupo de rock Santa Sabina, falleció.

La cantante perdió la vida a los 46 años tras una larga batalla contra el cáncer de mama.

Su última aparición en público fue en diciembre de 2010 en el concierto ‘Rita en el Corazón’ que le prepararon sus colegas Ruben Albarrán, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, La Maldita Vecindad, La Lupita, entre otros.

La agrupación recordó a la intérprete en sus redes sociales pero dejó claro que Santa Sabina no sólo era Rita.

