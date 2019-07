Fallece la actriz Sonia Infante a los 75 años de problema cardiaco

Cd. de México, Julio 17 – . La actriz mexicana Sonia Infante, sobrina del “Ídolo de México”, Pedro Infante, falleció hoy a los 75 años víctima de un paro cardiaco luego de permanecer varios días hospitalizada en la Ciudad de México a causa de una parálisis en el cuerpo, confirmó su hermano Toño Infante.

Hace dos horas que habría fallecido, según me dicen mis sobrinos. Ellos me hablaron para pedirme que me trasladara de urgencia a su casa porque se sentía muy mal, pero como vivo hasta el Ajusco, tardaba mucho tiempo en llegar. Les dije que pidieran una ambulancia para que la llevara al hospital, pero lamentablemente en el trayecto falleció”, explicó su hermano en entrevista con Notimex.

Toño Infante pidió que a su hermana, protagonista de filmes como Su excelencia (1966), Por tu maldito amor (1990), entre otras, se le recuerde como una mujer alegre y bonita, pero también mandona y de carácter fuerte.

En su desesperación por no poderse mover y el dolor, ella pidió que se le aplicara la eutanasia, pero no se llegó a eso debido a que falleció en el traslado de la ambulancia al sanatorio a causa de un paro cardiaco. De todos modos, los médicos me explicarán bien los detalles en cuanto llegue a despedirme de ella”, comentó.

En los últimos años, Sonia Infante no apareció en ninguna producción televisiva o cinematográfica debido a que, por su edad y la enfermedad que padecía, no le ofrecían personajes.

Ella pidió trabajo varias veces, pero nunca le respetaron su trayectoria, le decían que le hablaban y nunca más le llamaron. No es que mi hermana se hubiese querido retirar, simplemente los productores la retiraron y eso la deprimió mucho. Le decían que solo buscaban a chavitas y es la ley de la vida, había que comprenderlo”.

Sonia Infante fue hija de Consuelo López y Ángel Infante López, hermano de Pedro Infante. Tras su divorcio del cineasta Gustavo Alatriste, años después contrajo matrimonio con el actor Andrés García. Su última participación como actriz ocurrió en la película Sin miedo a la muerte, en 2007.

En respuesta a su última voluntad, sus restos serán cremados y no habrá velorio en su honor. Sus hijos aún no deciden el lugar en el que se depositarán sus cenizas. A Sonia Infante le sobreviven sus hijos Pedro y Ángela Alatriste, así como un nieto y su hermano Toño Infante.

