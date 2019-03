Fallece Luke Perry, protagonista de Beverly Hills a los 52 años

Los Ángeles, Marzo 05 – . Hace unos minutos la revista People confirmó la muerte del actor Luke Perry, protagonista de Beverly Hills 90210.

Perry sufrió un derrame cerebral el miércoles su casa, lamentablemente, aunque estuvo en observación por varios días, no lo logró.

Perry estaba rodeado de sus hijos Jack y Sophie, su novia Wendy Madison Bauer, su ex esposa Minnie Sharp, su madre Ann Bennett, su padrastro Steve Bennett, su hermano Tom Perry, su hermana Amy Coder y otros familiares cercanos y amigos”, dijo su representante Arnold Robinson al medio Hollywood Reporter.

La familia aprecia el flujo de apoyo y las oraciones que se han extendido a Lucas de todo el mundo, y solicita respetuosamente la privacidad en este momento de gran luto. No se darán a conocer más detalles en este momento “.

El actor saltó a la fama en los años 90 por su papel en la exitosa serie de Fox “Beverly Hills, 90210”, de 1990 a 2000; Actualmente interpretaba a Fred Andrews en “Riverdale” .

Me gusta: Me gusta Cargando...