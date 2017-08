Fallece ‘Rius’, la crítica social y el humor en unos cuantos trazos

Cd. de México, Agosto 09 – . Hace poco más de 60 años en una pequeña publicación llamada Ja-Já se publicaron los primeros trazos humorísticos de un joven que los firmó bajo el seudónimo de Rius; se trataba de Eduardo del Río , quien tiempo después no sólo “formaría” vegetarianos y ateos, como llegó a afirmar, sino que sería uno de los máximos exponentes de la caricatura mexicana .

A través de sus monos, Rius habló sobre distintos temas en sus libros, como la política, la religión, la filosofía, el capitalismo, la historia, la tauromaquia, entre muchos otros, lo que lo llevó a ser considerado por el escritor Carlos Monsiváis como una de las instituciones educativas de los mexicanos.

En México existen tres secretarías de educación: la SEP, Televisa y Rius”, aseveró el autor del título El 68, la tradición de la resistencia (2008), Salvador Novo (2000) y Nuevo catecismo para indios remisos (1982).

Ejemplo de ello son los libros que el propio Rius escribió y dibujó como, Cuba para principiantes (su primer título publicado en 1966), La Revolución Mexicana (1978), Toros Sí, toreros no (1990), Mao en su tinta (1979), La interminable conquista de México (1984), Cuba for beginners: An Illustrated Guide for Americans (and Their Government) to Socialist Cuba (1970), El mito guadalupano (1981), entre otros que en su totalidad sobrepasan las 100 obras.

Pero una parte del legado de este caricaturista, que en 1976 recibió un trofeo por parte del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el premio Nacional de Periodismo en 1987 , fue su historieta Los Supermachos .

Con ello no se puede olvidar a Calzonzin, a sus perros Stalin y Boturini; así como a Chon Prieto y, por supuesto, al poblado de San Garabato de las Tunas, estado de Cucuchpán , en donde ocurren un sinnúmero de situaciones que serán parte de la crítica social del autor, quien definió su cómic como “una revista de sexo, agruras, chismes políticos, aventuras, pachanga, malaleche”.