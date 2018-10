Familiares de Hitler, salen a la luz y aseguran hay un parecido con Trump

Londres, Inglaterra, Octubre 09 – . A pesar de llevar una vida tranquila como otros habitantes de Estados Unidos, los hermanos Alexander, Louis y Brian Stuart-Houston llevan un gran peso, por no decir maldición, sobre sus hombros… son los últimos familiares del dictador alemán Adolfo Hitler.

¿Qué relación hay entre ellos si sus apellidos son totalmente diferentes? Todo se debe a un cambio de apellidos -de Hitler a Hiller- y no precisamente por decisión de los hermanos, sino de su padre William Patrick Hitler, quien era sobrino del dictador.

Long Island y East Northport han sido el refugio de los últimos Hitlers, quienes han vivido discretamente, a tal forma de pasar desapercibidos, y como no quieren que se les relacione para nada con el Führer.

Si los ves, son personas tranquilas, incluso sus vecinos aseguran que son buenas personas, muy amables y serviciales, nada que ver con su tío abuelo. Por ejemplo, Alexander se dedicaba al trabajo social y disfruta aconsejar y platicar con veteranos de la guerra de Vietnam. En tanto, Louis y Brian tuvo un negocio de jardinería cerca de Patchogue, en Long Island, donde residen unas 20,000 personas.

Imagina cuán grande es su necesidad de deslindarse no sólo del apellido sino de ese árbol genealógico, que los tres sobrinos nietos de Hitler pactaron no tener hijos, a fin de que el linaje termine en cuanto ellos mueran, al menos eso asegura el libro The Last of the Hitlers.

Se sabía de la existencia de los parientes lejanos desde 2006, pero nunca ninguno había dado entrevistas. El reportero Timo Lokoschat de Bild tocó en vano las puertas de Brian y Louis y estuvo a punto de que Alexander le cerrara la suya en la cara, cuando tuvo la feliz idea de decirle que quería conocer sus opiniones sobre política alemana.

Alexander, de unos 6 pies de estatura, 68 años de edad, con camisa blanca y turquesa y pantalones de cargo beige, le abrió la puerta con sequedad.

“Nunca hablamos con reporteros. Ya estabas en casa de mis hermanos, ¿verdad?”

El periodista le dijo que tenía curiosidad por sus puntos de vista sobre la política alemana. Alexander cerró tras sí una puerta de tela metálica, y taza de café en la mano, accedió a responderle.

El mayor de los hermanos, mostró compatibilidad con la ideología de la Canciller Angela Merkel. “Si pudiera votar, votaría por ella. Me gusta, es buena; parece ser una persona inteligente”.

Y está abiertamente en contra de Donald Trump quien tiene raíces alemanas y ha sido calificado de dictador e incluso, ha sido comparado con su tío abuelo Adolfo Hitler, tanto por opositores políticos en EEUU y críticos extranjeros.

“Estoy en desacuerdo con las políticas del presidente Donald Trump… Es la última persona que diría que admiro. Definitivamente no es uno de mis favoritos. Es la forma en que lo hace lo que me molesta. Y simplemente no me gustan los mentirosos”, dijo.

¿Cómo llegaron los Hitler a EEUU?

Todo comienza con la salida de William Patrick Hitler, el sobrino repugnante como lo llamaba Hitler, de Alemania. Tuvo que tomar esa medida después de las dos propuestas de su tío: o renunciaba a su nacionalidad inglesa (por parte de su madre) y se postulaba a un alto cargo en el Tercer Reich, o abandonaba el país.

Ante la encrucijada, decidió viajar a Inglaterra y después llegar a Estados Unidos. En 1942 pidió enlistarse en el Ejército estadounidense, con el que participó en la Segunda Guerra Mundial. Al término de esta, decide cambiar su apellido y llevar una vida lejos de Hitler y todo lo que tuviera relación con Alemania.

Se refugió en Long Island, donde formó una familia con su esposa alemana Phyllis, no sin antes mantener sus apellidos como Stuart-Houston y es así como los últimos familiares de Hitler pretenden olvidar cualquier parentesco con el hombre más odiado de la faz de la tierra, o por lo menos de toda Alemania.

