Fey hace voltear a sus fans con una foto sugestiva en Instagram

Cd. de México, Junio 12 – . La cantante Fey subió a su cuenta de Instagram una foto en la que se ve muy sensual y enloqueció las redes.

Lo que más llamó la atención de los fans fue que la artista no trae bra en la instantánea que publicó.

Hay canciones que te hacen suspirar… y otras que te roban el alma”, escribió junto a su imagen.

Las reacciones no se hicieron esperar y comentaron: “cada vez sorprendes más porque eres auténtica”, “te amo”, “a mí me hace suspirar”, “me encantó, esa cosa que me robó el alma… deliciosa y delicada foto”, “sorprendentemente hermosa y súper sexy”.

La intérprete de ‘Azúcar Amargo’ ha dicho que comer bien y hacer ejercicio es lo que la mantiene en tan buena forma física.

Me gusta: Me gusta Cargando...