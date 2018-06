Filtros en los puentes evitan el cruce de contrabando de gasolina

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Junio 27 – . Aun cuando las condiciones de cotización Peso-Dólar han reducido el poder adquisitivo de nuestra moneda en lado americano, autoridades de la Aduana de Nuevo Laredo sostienen una estrecha vigilancia para evitar el contrabando de gasolina.

La ventaja que tuvo hasta hace algunos meses el Peso frente al dólar y la caída de precios en combustible en lado americano, propició que la autoridad fiscal adoptara vigilancia al contrabando de combustible, misma que hoy se sostiene.

Según el sector gasolinero de Nuevo Laredo, pocos consumidores neolaredenses compran gasolina en Laredo, Texas, debido principalmente a que los vaivenes de los mercados internacionales no le ha dado gran ventaja al Peso.

De acuerdo a información fiscal y aviso expuesto, la Ley Aduanera prohíbe la importación de gasolinas en recipientes, a excepción del que se contenga en el tanque de combustible del vehículo y hasta ahora no se han confirmado casos detectados por las autoridades aduaneras.

La Ley Aduanera contempla un régimen para las personas de mayoría de edad residentes en la franja o región fronteriza, quienes podrán ingresar las mercancías para su consumo personal, siempre y cuando el valor de las mercancías no exceda su franquicia diaria de 150 dólares, pero no así la compra de gasolina en recipientes que no sea el tanque de la gasolina del vehículo, explicó un empleado de Aduana en el Puente I.

.Hizo saber que al amparo de ésta franquicia no pueden ingresar las siguientes mercancías: bebidas alcohólicas, cerveza, tabaco labrado en cigarros o puros y combustible automotriz, salvo el que se contenga en el tanque de combustible del vehículo.

“Sí a diario, personal de la Aduana detecta en el interior de los automóviles mercancías que no son declaradas y van ocultas en los automóviles que cruzan de Laredo, Texas por los Puentes Internacionales 1 y 2, entre ellas cigarros, ropa nueva o usada, perfumes, cárnicos y calzado, pero no gasolina en recipientes adicionales al tanque de gasolina de la unidad en movimiento”, comentó.

Me gusta: Me gusta Cargando...