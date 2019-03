Focos rojos en el América, dice “El Piojo” que ya tocaron fondo

Cd. de México, Marzo 07 – . “Estamos conscientes de que hoy el equipo toca el fondo, porque hemos dejado de hacer cosas que nos llevaron a ser el campeón del futbol mexicano”, aseveró, de forma contundente, el propio técnico del América, Miguel Herrera, después de haber perdido contra el Necaxa. El Piojo se refería a las facultades propias del juego, sin embargo, sus palabras también están justificadas por hechos y estadísticas que, efectivamente, no les favorecen.

La realidad de las Águilas ha cambiado radicalmente. Apenas en diciembre, los azulcremas festejaban el título del Apertura 2018, dos meses después, ni siquiera se ubican en zona de liguilla. Los resultados no han sido los esperados, los refuerzos parecen no haberse adaptado del todo y su afición los ha abandonado en el Estadio Azteca.

DEL TÍTULO PARA ACÁ

La novena posición a la que cayeron tras la derrota del martes contra los Rayos (3-1), contrasta con el tercer sitio que ocupaban la temporada pasada a esta misma altura. Después de nueve jornadas, cuentan con 13 puntos, cuatro menos que en la campaña anterior.

La debacle se agravó desde el 9 de febrero. En sus últimos cinco partidos de Liga MX, las Águilas registran una sola victoria, por otro empate y tres descalabros, uno de ellos contra los Pumas, equipo con el que Herrera nunca había perdido como entrenador de los azulcremas.

Los problemas del América no tienen que ver con un plantel reducido. Para este torneo, la directiva logró mantener a la base de jugadores que obtuvieron el campeonato y suplió las bajas de Cecilio Domínguez y Diego Lainez con las incorporaciones del mediocampista colombiano Nicolás Benedetti y el delantero chileno Nicolás Castillo.

Ninguno de los dos refuerzos ha sido lo suficientemente influyente para llevar a su equipo por el camino de la imbatibilidad. Aunque ambos han jugado más de 200 minutos y ya se estrenaron como goleadores, tienen un récord de 1-4 en Liga MX desde su llegada. Castillo ha anotado tres tantos en cuatro partidos, pero no le ha dado un giro al andar del conjunto.

PUNTOS EN CONTRA

Están fuera de zona de liguilla. Se ubican en la novena posición con 13 puntos.

El Estadio Azteca dejó de pesar. Después de no haber perdido en casi un año, acumulan dos derrotas en tres partidos disputados en el coso.

Los refuerzos siguen sin adaptarse. Más allá de que los Nicos han anotado, siguen sin hacer diferencia.

Perdieron el Clásico contra Pumas; con América, Herrera iba invicto.

EN SU DESCARGO

Carga de trabajo. Las Águilas han tenido poco tiempo para descansar desde la final del torneo pasado, entre compromisos de Liga y Copa MX.

Arturo Brizio, titular se la Comisión de Arbitraje, aceptó que el VAR debió señalar un penal sobre Castillo contra Pumas.

Por lesiones, no han contado con plantel completo en todo el torneo.

Están instalados en cuartos de final de Copa MX; van contra Chivas.

