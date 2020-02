Fracasó Seguro Federal carretero por dual e incosteable: Aseguradores

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Enero 31 – . Como un fracaso por ser dual al asegurador de tipo convencional fue calificado el Seguro Federal que de manera gradual inició en el 2014 y concluyó en su aplicación en el 2019 para todos los modelos.

El representar un doble gasto y la falta de promoción por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), serían los factores que determinaron su fracaso en su trámite, declaró Miguel Ángel Rodríguez Sosa, agente profesional de seguros.

Explicó que fue en el 2014 cuando la autoridad federal dio a conocer que sería una obligación el uso del Seguro Federal de responsabilidad civil para la cobertura de daños en todos los vehículos que circulen por puentes y carreteras a nivel nacional.

“No tramitamos ningún seguro SCT. No nos conviene manejar ese seguro de nivel federal, cuando ya un gran número de personas utiliza el Seguro Normal. El Seguro Federal fue desatendido porque no convence y no lo promocionaron, aun cuando su costo es de apenas 850 pesos para una cobertura de daños a terceros por cien mil pesos y gastos médicos por 50 mil pesos”, dijo.

Señaló que si bien con el Seguro Federal se pretendía proteger dela cobertura de daños mediante un costo más barato, el seguro convencional abarca una mayor cantidad de pago de daños, tanto de beneficio para el responsable como el afectado.

–CONDICIONES DEL SEGURO NORMAL—

El agente seguros Rodríguez Sosa, hizo saber que en México, cerca del 70% de los autos no cuentan con un seguro, cifra alarmante si se toma en cuenta que las lesiones, discapacidad y muerte a causa de un accidente de tránsito cuestan más de 120 mil millones de pesos al año.

Un accidente automovilístico no sólo impacta en la economía del país, sino también a tu bolsillo. Estimaciones de la Asociación Mexicana de Seguros (AMIS) indican que una indemnización por muerte puede oscilar entre los 300 mil hasta los tres millones de pesos; por lo que un seguro puede ser tu respaldo para afrontar un gasto inesperado, como un accidente vehicular.

Debido al bajo nivel de aseguramiento en el país y al impacto económico que tienen los accidentes, a partir del pasado 23 de septiembre todos los automovilistas que cuenten con un vehículo automotor modelo 2011 en adelante y con un valor superior a $186, 732 deberán contar obligatoriamente con un seguro de cobertura mínima.

