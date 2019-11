Franquicia es adicional al equipaje del turista extranjero y nacional

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Noviembre 01 – . A través de circulares del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con motivo de la vigencia del aumento de la franquicia de 300 a 500 dólares para turistas nacionales y extranjeros, hizo saber que esta será mercancía adicional al equipaje personal que puedes introducir a México por vía terrestre sin pagar impuestos.

La restricción en cruce de mercancía prohíbe pasar cualquier cosa como equipaje personal, esto es que cada persona puede acreditar los bienes como equipaje personal, como bienes de uso personal, ropa, calzado y productos de aseo y belleza.

Incluye además, dos cámaras fotográfica, tres teléfonos celulares, un equipo de posicionamiento global GPS, una agenda electrónica, una laptop, una impresora, un quemador y un proyector, dos equipos deportivos personales, cuatro cañas de pescar y tres deslizadores con o sin vela.

La franquicia de 500 dólares del Programa Paisano es adicional a los siguientes bienes personales acreditados como equipaje personal; bienes de uso personal como ropa, calzado y productos de aseo y belleza.

Dos cámaras fotográficas, tres teléfonos celulares, un equipo de posicionamiento global GPS, una agenda electrónica, una laptop, una impresora, un quemador y un proyector.

En cuando al dinero que se puede internar a México, el SAT no tiene restricciones sobre cuánto dinero puedes ingresar al país. Sin embargo, es necesario que lo declares si el monto es de más de 10 mil dólares. Hay qué declararlo, no importa si el dinero es en efectivo, cheque, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar.

No hacer la declaración te puede hacer acreedor a una multa de entre el 20% y el 40% de la cantidad que exceda los 10 mil dólares. Si la cantidad no declarada es mayor de 30 mil dólares, la sanción es de entre 3 meses y 6 años de prisión. Además, el excedente pasará a manos del fisco, a menos que se demuestre el origen lícito del dinero. Si no se muestra, puedes ser acreedor a una pena adicional de entre 5 y 15 años de prisión y entre mil y 5 mil días de multa.

