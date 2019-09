Fue violada Demi More a los 15 con la anuencia de su mamá

Los Ángeles, Septiembre 25 – . Aunque se pensaría que los artistas tienen una vida de fantasía y lujos envidiable, algunos tienen un pasado oscuro que les ha causado severos traumas.

Recientemente Demi Moore reveló en su libro biográfico Inside Out que fue violada a los 15 años.

Lo más impactante de su relato, que contó a detalle en una entrevista para Good Morning America es que su madre dejó que un desconocido entrara a su casa y abusara de ella a cambio de dinero.

Fue una violación y una traición devastadora revelada por una cruel pregunta del hombre: ‘¿Qué se siente ser prostituida por tu madre por 500 dólares? En el fondo de mi corazón, no. No creo que haya sido una transacción sencilla, pero ella le dio el acceso y me puso en peligro”, dijo la actriz.

En el libro Moore detalla que su madre murió en 1998, pero sufrió de alcoholismo durante muchos años e incluso intentó suicidarse en tres ocasiones.

Recuerdo haber usado mis dedos, los dedos pequeños de una niña para sacar de su boca las píldoras que mi madre había tratado de tragar. Mi niñez terminó ahí”, dijo.

