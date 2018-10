Fuera Ronaldo de convocados a la Selección de Portugal por escándalo

Lisboa, Portugal, Octubre 04 – . Cristiano Ronaldo quedará fuera de la lista de convocados de la selección de Portugal para los encuentros del equipo previstos para octubre y noviembre.

Ronaldo no será convocado para los partidos contra Polonia, en la Liga de las Naciones, ni contra Escocia.

Acordamos que el jugador no estaría disponible, que no estaría incluido en la selección”, dijo el técnico Fernando Santos. “Para las próximas dos selecciones, ésta y la del mes próximo, Ronaldo no estará con nosotros”.

Este anuncio coincide con la polémica que salpica a Cristiano Ronaldo por la investigación abierta en Estados Unidos por una denuncia de violación.

El presidente de la FPF, Fernando Gomes, expresó su “total solidaridad” con el jugador, en una entrevista con la agencia estatal Lusa.

“En mi nombre y en nombre de la Federación Portuguesa de Futbol expreso mi total solidaridad con Cristiano Ronaldo, en un momento en que su buen nombre y su reputación están puestos en entredicho”, señaló Gomes.

“Creo en su palabra, no solo porque defiendo la presunción de inocencia como principio básico de un Estado de derecho, pero también porque conozco a Ronaldo hace muchos años y soy testigo de su buen carácter”, dijo Gomes.

