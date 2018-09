Funciona en CFE, altos cobros los tramita en convenios Profeco

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Septiembre 18 – . Aun cuando Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa liderando las listas de conciliación y quejas de la Procuraduría federal del Consumidor (Profeco), tiene como modalidad la “cultura de pago coaccionada”.

De acuerdo a la información proporcionada por el delegado de la Profeco, Eduardo Anaya Hernández, la CFE sólo ha registrado dos quejas en el mes de Septiembre, aunque sumó poco más de 300 acuerdos de plazo otorgados para pago entre usuarios.

Acerca de una cultura de pago coaccionada, el titular de la dependencia dijo: “No sabría decir, tal vez la gente reconoce su consumo y lo paga, es caro, pero lo paga. No sé, es una apreciación”,

Insólitamente, aparece con dos quejas únicamente, aunque son 300 usuarios que habrían acudido a manera de queja ante la Profeco y obtener un convenio de pago de la cantidad facturada en el recibo.

“Una respuesta certera no tengo”, remarcó acerca de la sensible reducción en el número de quejas por parte de usuarios de CFE, pero con una cantidad adicional de convenios de pago a plazos.

Sin embargo reconoció que el costo de la energía eléctrica en Nuevo Laredo es caro y han resultado inútiles todos los esfuerzos realizados por diputados, organismos e incluso los medios de comunicación para obtener una tarifa más baja.

Ya con anterioridad, la CFE a través de un boletín dio a conocer la opción a usuarios de pagos a plazos bajo el requisito de solicitar el convenio ante Profeco y las mismas cajas de pago, donde se les otorga una semana para liquidación y cuya fecha límites corre a partir del vencimiento que aparece en el recibo.

Anaya Hernández, dijo que le siguen en el listado de quejas, Coppel, mueblería Salinas y Rocha, Gas Natural, Famsa y Elektra, esta última con las cifra más mínima como son una y dos.

Me gusta: Me gusta Cargando...