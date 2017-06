Gana la batalla la muerta al joven argentino que acudió a EU por alivio

“Quiero decirles que hoy a la madrugada Mateo se fue con Dios”, escribió María, la madre de Mateo, en el perfil de Facebook creado para la campaña de apoyo al adolescente y su familia.Mateo nació con una enfermedad grave llamada atresia de las vías biliares que afectaba al hígado, entre otros órganos, y por eso necesitó una operación a los tres meses y un trasplante de hígado a los 9. Tres años más tarde, los médicos le detectaron un linfoma no hodgkin derivado del trasplante.Para 2017 se hizo evidente que el único tratamiento posible estaba en Houston y la familia de Mateo viajó con él para luchar a su lado. “Fueron 15 años de pelearla con todo su ser, poniéndole garra y siempre disfrutando su vida a full”, expresó su madre.“Tengo el corazón roto de tristeza, no me imagino una vida sin el. Me consuela saber que Ya dejó de sufrir y estoy segura que está en el cielo”, escribió María.“Quiero agradecerles a todos por todo su apoyo y cariño. Todo fue más fácil junto a Uds. Me queda su gran amor, su garra, su energía, su sonrisa marcada en mi corazón. Les mando un beso grande y mil gracias”, expresó al compartir la última foto que le tomaron a su hijo.