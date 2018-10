Gana Santa Lucía la consulta popular para creación del Nuevo Aeropuerto

Cd. de México, Octubre 29 – . Con 69.95% de la votación Santa Lucía ganó la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth, dio a conocer los resultados, en los que se reflejó una participación de un millón 69 mil 870 personas; de los cuales 311 mil 132 participantes se inclinaron por la opción de Texcoco y 748 mil 335 por Santa Lucía.

El peso reaccionó al anuncio y el precio del dólar se elevó hasta llegar a $19.70 (al cierre de esta edición).

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que cada centavo que se encarezca el dólar, sería responsabilidad del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

“Si hay consecuencias económicas, no habrá duda de a quién tendremos que responsabilizar”, advirtió.

El empresario cuestionó la legitimidad del ejercicio y llamó a López Obrador a actuar con base en hechos y datos.

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, lamentó la organización y pidió que la consulta no fuera vinculante.

Ambos empresarios dijeron que si la decisión es cancelar Texcoco los abogados de la IP evaluarán acudir a las instancias legales.

La Asociación Mexicana de Afores aseguró que la cancelación del proyecto no afectaría las inversiones que realizaron las Afores, que los recursos de los trabajadores están salvaguardados.

El equipo de transición informó que López Obrador daría una conferencia de prensa hoy a las 10:00 horas. Sin embargo, en un video difundido ayer por la mañana en redes sociales, enfatizó que el resultado sería respetado.

Los resultados de la consulta serán vinculantes y 69.95% de los participantes se pronunció por reacondicionar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, así que este lunes, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dará a conocer el futuro del proyecto del NAIM en Texcoco y lo que sucederá con los inversionistas.

Las cifras de la Fundación Arturo Rosenblueth arrojaron que con 98.6% de las casillas computadas y 1 millón 69 mil 870 participantes, la opción de Santa Lucía tuvo 748 mil 335 votos (69.95%) y la opción de continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco consiguió 311 mil 132 votos (29.08%), además, se anularon 10 mil 403 votos (0.97%).

Con ese porcentaje de avance, hasta el cierre de esta edición, sólo en Nuevo León la votación le favoreció a Texcoco, pero la contienda estuvo cerrada, pues 11 mil 840 votantes (49.90%) optaron por el NAIM en Texcoco y 11 mil 793 neoleoneses lo hicieron por Santa Lucía.

En todas las demás entidades ganó la operación simultánea del aeropuerto actual y la base militar. Por ejemplo, en el Estado de México 105 mil 351 participantes (63.08%) sufragaron en favor de Santa Lucía y 59 mil 598 (35.68%) por Texcoco y, en la Ciudad de México, donde hubo gente que ya no pudo participar porque se terminaron las boletas, 155 mil 390 personas (65.01%) optaron por Santa Lucía y 80 mil 74 (33.50%) por Texcoco.

Anoche, en conferencia de prensa, el presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth, Enrique Calderón Alzati, anunció que las entidades con mayor participación fueron el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco.

Jesús Ramírez, vocero de López Obrador, dijo que los resultados son definitivos y el presidente electo anunciará este lunes “qué pasará con Texcoco y con los inversionistas”.

“Como se ha señalado, se garantizarán los derechos y los contratos ahí establecidos en la obra actual y que pues, podemos estar tranquilos los mexicanos de que se va a cumplir con la palabra y de que no se va a afectar ningún interés económico”.

Enfatizó que el presidente Enrique Peña Nieto ha sido respetuoso del proceso de la consulta: “Entendemos que ha sido respetuoso del proceso y tendrá que aceptar la decisión que en este momento se está tomando y lo que conduzca una vez que haga el anuncio formal el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador”, expuso el próximo director de Comunicación Social de Presidencia.

Añadió que los resultados de la consulta, casilla por casilla, estarán en la página http://www.resultados.mexicodecide.com.mx, y será en el transcurso de la semana cuando se transparente el costo de la consulta, cómo se financió, cuánto costó la impresión de las boletas, de los materiales y el traslado de éstos a todas las entidades federativas.

También comentó que el proceso de la consulta está abierto a las auditorías.

“Está abierto todo el proceso de la consulta al escrutinio público, tanto los resultados de casilla, como las propias boletas, como el funcionamiento de la aplicación el cual además fue verificado por muchos periodistas”, declaró.

Agregó que ambos proyectos son viables, tanto el de Santa Lucía como el de Texcoco, pero la gente decidió, además, dijo, los errores en la consulta fueron mínimos y no modifican los resultados finales.

Karen Levy Gálvez, maestra en ciencias, afirmó que la consulta se sustenta en el artículo sexto constitucional.

“Esta consulta se sustenta en el artículo sexto constitucional; no atenta contra ninguna normativa, antes bien, fortalece la vía democrática”, externó.

“Habrá respeto a resultado”

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que el resultado de la consulta sobre el aeropuerto se respetará.

“Ten confianza porque se va a respetar el voto, se va a respetar el resultado, lo que opina y decida la gente.Elecciones limpias, libres. Nosotros nunca hemos hecho una trampa, nunca hemos hecho un fraude electoral, es un asunto de principios. Desde hace años luchamos por la democracia para que sea el pueblo que libremente decida sobre su destino. Es el sufragio efectivo, no reelección, somos maderistas, queremos la democracia en el país”, dijo el presidente electo.

En un video que compartió en sus redes sociales ayer por la mañana, afirmó que la consulta no le gustó a los camajanes, ni a los “fifís”.

“Cualquiera que sea la decisión que tomen los ciudadanos vamos a ahorrar mucho, porque no va a haber corrupción, se los garantizo, ahora sí que me canso ganso, vamos a acabar con la corrupción. Por eso el nerviosismo, porque algunos pensaban que iba a ser más de lo mismo, que era cambio de gobierno. No, no es cambio de gobierno, es cambio de régimen”, añadió el tabasqueño.

Senado alerta de una “farsa”

La oposición en el Senado criticó la consulta ciudadana que decidió cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco, porque no es representativa y es una farsa.

En contraste, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que el pueblo decidió, que la consulta fue un éxito y que se muestra la dinámica del nuevo gobierno federal.

A través de sus cuentas en Twitter, los senadores comenzaron a fijar anoche su posición.

Damián Zepeda, coordinador de los senadores del PAN, dijo que “el presidente electo llevó a cabo un terrible ejercicio de manipulación política con la farsa de consulta. Los @senadoresdelPAN rechazamos el daño que se le ha hecho a #México. No permitiremos que la manipulación sea la nueva forma de gobernar #ConsultaSin”.

Claudia Ruiz Massieu, senadora y presidenta nacional del PRI, manifestó que “es evidente la manipulación en favor de Santa Lucía, los resultados carecen de credibilidad y seriedad. No vamos a legitimar un engaño de #Morena #ConsultaIlegal #Consulta NAIM.

En tanto, Dante Delgado, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, dijo que la #Consulta NAIM, que promueve el equipo de transición, no es representativa y no es vinculante”.

El CEN del PRI aseguró que la consulta es inconstitucional, y arriesga las inversiones y el desarrollo del país.

