Ganaba una miseria en el Chavo del Ocho, revela “La Chilindrina”

Cd. de México, Mayo 02 -. Cuesta creer que un empresario tan exitoso y popular como Roberto Gómez Bolaños haya sido tacaño con el elenco de su famoso programa «El Chavo del Ocho».

Sin embargo, María Antonieta de las Nieves, la actriz que ponía el cuerpo para ser «La Chilindrina» en la pantalla chica, contó en su libro autobiográfico que «Chespirito» no tenía contentos al elenco de la famosa serie.

Deslizó que ganaba miseria con él y que cuando decidió cambiar de trabajo para tener más ganancias hubo un cortocircuito en la relación.

«Honestamente, me costó mucho trabajo decidirme a dejar a ‘Chespirito’. Con él ganaba 100 pesos mexicanos a la semana y en el otro lugar iba a tener 2 mil por programa, o sea, mil por semana. La vida es un sendero de encrucijadas y muchas veces toma uno el sendero equivocado. ¡Todos cometemos errores!», reconoció.

Aunque sabe que es conocida a nivel mundial por su papel, María Antonieta de las Nieves buscó la forma de generar más ingresos para mejorar la calidad de vida de su familia. Y le terminó costando la amistad con el productor.

La actriz y locutora mexicana también sostuvo que se decepcionó con Roberto por su su reacción al abandonar la querida vecindad: «Recuerdo que lo fui a ver y lamentó mi decisión, pero entendió mi situación y dejó entrever que podría regresar cuando quisiera porque mi lugar no lo iba a ocupar nadie. Cuando registré el personaje él me llamó enojado y me amenazó con no trabajar más en ningún lado. Hasta me exigió que me pusiera de rodillas y le pidiera perdón».

Las heridas se sanaron con el paso del tiempo y la muerte de su querido Chavito la afectó mucho. A pesar del dolor, decidió no asistir a su funeral porque sabía que muchos de sus familiares, como Florinda Meza, no querían verla.

