Ganadería bajo dos fuegos, caída de precio de exportación y sequía

Nuevo Laredo, Febrero 17 – . Nueva baja registró el precio de la libra de ganado mexicano de exportación, al establecerse en 1.70 dólares, luego que llegó a ser pagado apenas hace algunos meses por encima de los dos dólares y con record de tres dólares hace tres años.

“Confiamos que esta caída en el precio, signifique que haya tocado fondo, aunque no nos arredra pues este ingreso en dólares es bueno y nos sirve para adquirir materia prima en el lado americano y sostener nuestra calidad de ganado”, dijo Felipe Javier Fernández Martínez.

El presidente de la Asociación Ganadera de Nuevo Laredo-Ciudad Guerrero, estableció que aún con la baja al precio del ganado de exportación, tiende a reafirmarse en su número de envíos a los Estados Unidos por esta parte dela frontera.

“Son hasta tres mil becerros los que mensualmente exportamos, algún cinco por ciento de nivel local, mientras que el resto de los becerros provienen de ranchos del interior del país”, dijo.

Destacó que al sostener una vigencia la producción de becerros no para, por consecuencia tiene qué ser constante la venta de exportación, por lo tanto el productor está en movimiento constante para comercializar.

El movimiento de exportaciones constante no obstante los precios que figuren en el mercado, agregó.

Asintió en que al ser extensiva la falta de lluvias en la región, tampoco se ha dado el fortalecimiento de pastizales de lado americano y eso norma la compra y venta de ganado, así también el precio de compra.

Fernández Martínez, dijo que hasta el cierre de esta semana, oscilaban los mil becerros de acopio para la siguiente exportación, que en primera instancia buscaría alcanzar las tres mil cabezas, que es la cifra con que se cerró el año pasado.

