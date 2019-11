Garantiza Alcalde NLD seguirá en la curva ascendente en obras

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Noviembre 26 – . Pese a la reducción del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, el presidente municipal Enrique Rivas garantizó que en Nuevo Laredo continuará la obra pública y no se detendrá ninguno de los programas que atienden y dan respuesta a las demandas ciudadanas.

El munícipe destacó que gracias al apoyo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, con la construcción del World Trade Center en Nuevo Laredo, capital aduanera, se tienen las condiciones para continuar en una curva ascendente en la que no se puede dejar a un lado el tema de la infraestructura, construcción y mantenimiento de vialidades, plazas, comercios, entre otros que permitan generar detonantes económicos en 2020 y 2021.

“Vamos a continuar a costa de la operatividad del gobierno hacia el interior. Tenemos que hacer más con menos gente, hacer reducciones”, dijo el alcalde.

En lo que se refiere al presupuesto de ingresos, el alcalde mencionó es conservador y equilibrado, y sobre todo no contempla endeudamiento a pesar de que existen todos los factores para que el gobierno solicite algún préstamo crediticio.

El edil aseguró cumplirán con los compromisos de los pasivos adquiridos anteriormente y se pagará la deuda de forma normal.

Rivas reiteró su compromiso con la ciudadanía, al mencionar se continúa trabajando en la edificación de dispensarios médicos, centros de atención a la mujer, escuelas; con los que se busca atender situaciones sociales que posteriormente permitan la reconstrucción del tejido social y no crear estructura burocrática.

Me gusta: Me gusta Cargando...