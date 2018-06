Glaucoma, problema de salud que debe tener más atención de cuidado      

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Junio 20 – . El padecimiento de glaucoma, una enfermedad del nervio óptico en las personas, fue motivo de autoridades del Seguro Social para ser atendido a tiempo y prevenirlo con exámenes periódicos.

El glaucoma primario de ángulo abierto es una alteración en el nervio óptico que puede presentarse por una elevación de la presión intraocular y tiene como característica la pérdida del campo visual, haciendo que el paciente tropiece de manera constante con los objetos y únicamente conserve la visión central.

El doctor Rogelio Flores Villarreal, director de la Unidad de Medicina Familiar con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMF/UMAA) No. 76 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo Laredo, índico que los factores de riesgo que predisponen a padecer esta enfermedad, son: miopía, diabetes, hipertensión o simplemente tener algún antecedente familiar.

Reveló que por lo general no se presentan síntomas, por lo tanto el diagnóstico de la enfermedad se debe realizar a través de una serie de estudios, que va desde el interrogatorio clínico, de capacidad visual, la toma de presión ocular, fondo de ojo y de nervio óptico, que permiten obtener mayor precisión sobre la existencia de glaucoma.

Enfatizó que este padecimiento que aunque se controla, lo ideal es que se pueda evitar un deterioro mayor con una detección oportuna, y en casos necesarios, el empleo de láser, aplicación de gotas, prescripción de fármacos y hasta la cirugía, por lo que invitó a la población derechohabiente a acudir al módulo de PrevenIMSS de su unidad de adscripción a realizarse un chequeo de manera oportuna.

El director de la UMF/UMAA No. 76 recomendó consumir alimentos saludables, hacer ejercicio diariamente, no fumar, no ingerir demasiada cafeína y mantener un peso saludable para evitar, en buena medida, problemas de glaucoma.

