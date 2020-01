Grammy a Billie Eilish, por el mejor álbum pop vocal en gran alfombra roja

Los Ángeles, Enero 27 – . La iconoclasta del pop Billie Eilish, ganó su primer Grammy este domingo al mejor álbum pop vocal por su aclamado trabajo en “When we all fall asleep, ¿where do we go?».

Eilish, de 18 años, batió a las más veteranas Taylor Swift, Beyoncé y Ariana Grande así como al británico Ed Sheeran y conquistó así el primero de los seis Grammy que podría ganar en esta gala en Los Ángeles.

La cantante de tendencia gótica fue una de las artistas más nominadas este año, y se convirtió en la persona más joven nominada en las cuatro categorías principales.

Antes del lanzamiento de su álbum en marzo de 2019, Eilish ya había cosechado un fervoroso público en línea por su sonido pop audaz y a menudo inquietante con graves pesados y tintes de trap y de electrónica dance.

Su hermano y principal colaborador, Finneas O’Connell, de 22 años, se hizo con el Grammy a mejor productor no clásico, ganando uno de los cinco premios a los que está nominado.

En agosto, Eilish se convirtió en la primera música nacida en la década de 2000 en encabezar la clasificación Billboard Hot 100, cuando destronó a Lil Nas X y su racha récord de 19 semanas con su éxito viral «Old Town Road», nominado esta noche a seis Grammy.

–LA ALFOMBRA ROJA–

La celebración de la 62 entrega de los Premios Grammy que arrancó con el desfile de decenas de estrellas de la música en la Alfombra Roja, fue opacada por la muerte de la leyenda del básquetbol Kobe Bryant.

Los galardones, se entregaron en el Staples Center, casa del equipo donde jugaba, por lo que la gala estuvo acompañada de cientos de seguidores de la estrella de Los Ángeles Lakers.

En tanto, las estrellas del mundo de la música comenzaron a hacer su aparición desde la tarde de este domingo, la mayoría lució diseños que fueron de lo extravagante a los más elegante en la gala.

Una de los diseños más aclamados por la crítica fue el vestido gris que portó la estrella pop Ariana Grande, que, con sus enormes holanes se convirtió en la reina de la Alfombra Roja.

Lizzo y Billie Elish, quienes encabezan las nominaciones, también hicieron su entrada triunfal; al igual que la catalana Rosalía, ataviada en un traje rojo y Camila Cabello, enfundada en un vestido negro.

The Jonas Brothers, acompañados de sus esposas, también desfilaron por la Alfombra Roja, en la que también posó el legendario Iggy Pop y su esposa Nina Alu.

La brasileña Alessandra Ambrosio fue una de las ex top models que se dio cita en la gala, a la que también acudieron la cantante inglesa FKA Twigs.

Sin duda una noche llena de talentos y estrellas en la que también se dieron cita los integrantes de la boy band de K-pop, BTS, quienes sorprendieron con sus increíbles outfits.

