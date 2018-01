Gritos contra abuso sexual en los Globos de Oro; Del Toro gana uno

Los Ángeles, Enero 08 – . Con el gremio cinematográfico ataviado de negro y en una ceremonia marcada por el grito unánime de Hollywood contra el abuso sexual, se efectuó la edición 75 de los Premios Globos de Oro, en la que el cineasta mexicano Guillermo del Toro se adjudicó la presea a mejor director por la cinta fantástica The Shape of Water , que también se llevó la estatuilla a mejor banda sonora, de Alexandre Desplat.

Anoche, en la ceremonia realizada en el hotel The Beverly Hilton en Los Ángeles, California, con un emotivo y potente discurso Oprah Winfrey se refirió al poder de la mujer y la verdad, habló sobre el acoso y abuso sexual contra el género femenino en todos los ámbitos laborales y alzó la voz contra la desigualdad de género y de raza.

Cuando era niña en 1964 vi que Sidney Poitier fue galardonado con este premio. Fue el primer afroestadunidense en hacerlo y hoy es un honor ser la primera mujer afroestadunidense en tener este premio en las manos, recordó. Winfrey destacó la valentía de miles de mujeres que expresaron “Time’s up (el tiempo terminó)” y MeToo (yo también) contra el abuso sexual.

También se refirieron al acoso la actriz mexicana Salma Hayek, quien expresó “Time’s up!” al tomar el micrófono, y Barbra Streisand, que señaló: Estoy muy orgullosa de estar en una sala con personas que hablan contra la desigualdad de género, el acoso sexual y la mezquindad que ha envenenado nuestra política, y orgullosa de que nuestra industria, cuando se enfrenta a verdades incómodas, haya prometido cambiar la forma en que se hacen negocios.

En tanto, Laura Dern, quien obtuvo el Globo de Oro a mejor actriz de reparto en serie o cinta de televisión por su trabajo en Big Little Lies , llamó a cambiar la cultura de silencio en torno al acoso y al abuso sexual, no sólo en Hollywood, sino en todas partes, e instó a educar a los niños para eliminar ese fenómeno social.

Al recibir su galardón, el realizador Guillermo del Toro explicó: Desde la infancia he sido fiel a los monstruos. Me han salvado y absuelto, porque los monstruos son los santos patrones de nuestras imperfecciones, que con su fábula ya se alzó con el León de Oro en el Festival de Venecia.

Denme un minuto, me ha tomado 25 años estar aquí, dijo al escuchar la música que indicaba que debía cerrar su discurso.

La cinta Coco , de Pixar, basada en los festejos mexicanos del Día de Muertos, ganó el Globo de Oro a mejor cinta animada.

Entre los ganadores de los premios que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood figuran para actor en serie limitada o película hecha para televisión Ewan McGregor, por Fargo ; serie limitada o película hecha para televisión, Big Little Lies ; serie de televisión, musical o comedia, Marvelous Mrs. Maisel .

El galardón a la mejor película fue para Three Billboards Outside Ebbing, Missouri; para actriz en serie limitada o cinta hecha para televisión, Nicole Kidman por Big Little Lies y mejor serie dramática en televisión fue para The handmaid’s tale , entre otras categorías.

