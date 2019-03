Hábitos mentales para alcanzar de manera permanente la felicidad

Cd. de México, Marzo 28 – . La felicidad es un estado que todos experimentamos, pero que no es permanente. ¿Se puede estar siempre feliz? El ser humano es complejo y tiene más emociones pero, ¿y si la mente boicotea nuestra propia felicidad?

La salud mental sigue siendo un estigma en nuestra sociedad y, en ocasiones, nos da apuro visitar al psicólogo o al psiquiatra como si eso significara que hemos perdido la cabeza por completo. Visitar a un especialista e iniciar terapia para ser más feliz o para superar algunos problemas o traumas es el claro síntoma de que te das cuenta que algo no va bien y eso, es sencillamente genial.

Un experto en salud mental te guiará y te dará herramientas para poder sobrellevar mejor sentimientos y pensamientos negativos y es que, hoy en día, el estrés, la depresión, la ansiedad etc son compañeros de muchas personas y les consumen a diario.

Si no se frenan a tiempo, los problemas mentales pueden, literalmente, acabar con tu vida así que jamás menosprecies a nadie que te diga que se siente deprimido o que tiene altos niveles de ansiedad, nunca sabes por lo que debe estar pasando en su interior.

Salud mental: ¿Cómo ser feliz?

Ser feliz es más sencillo de lo que parece y es que, aunque la receta de la felicidad plena no existe ni es válida para todos porqué somos distintos, si aprendes a gestionar los siguientes hábitos, tu felicidad crecerá exponencialmente:

1- Freak control

No puedes controlarlo todo, asúmelo. Hay cosas a tu alrededor que no dependen de ti, no todo siempre tiene que estar perfectamente ordenado, acabado antes de tiempo y en perfecto estado. Esta ansia de control te consume por dentro y, aunque tú creas que te aporta paz mental, lo que te aporta es ser esclava de tus propios hábitos.

Deja ese plato en el fregadero, túmbate y acaba mañana la tarea que es para de aquí dos semanas. No te presiones tanto, no te cargues de tanta responsabilidad y, sobre todo, aprende a delegar.

