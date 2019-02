Hablar de más y con datos imprecisos sería el peor error de López Obrador

Cd. de México, Febrero 01 – . En su conferencia de prensa matutina del pasado martes el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin ofrecer detalles, informó que el gobierno federal obtuvo de la Suprema Corte de la Nación un fallo a favor que evitó la devolución de “miles de millones de pesos” por concepto de IVA a la empresa que produce la cerveza Corona.

“Se iba a hacer una devolución a Corona de miles de millones de pesos. La Suprema Corte resolvió improcedente la solicitud de la empresa, si se hubiese aprobado eso, hubiésemos tenido que devolver miles de millones de pesos, ¿por qué lo digo?, porque se ahorró dinero con una actitud responsable de la Suprema Corte”.

“El SAT tiene una dirección de grandes contribuyentes, cuando se me informó me puse muy contento porque imagínense lo que iba a significar ese desembolso en el presupuesto”. (Expansión, 29 de enero de 2019)

Horas después, Grupo Modelo, productor de la cerveza Corona, mediante un comunicado de prensa publicado en diversos medios, aclaró la información divulgada por el presidente López Obrador.

“Grupo Modelo informa que la decisión a la que hizo referencia el día de hoy el Presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, no corresponde a recurso legal alguno interpuesto por la empresa, sino a los procesos que llevan algunos ex accionistas del Grupo que hoy no tienen relación con el mismo”.

El presidente López Obrador admitió al día siguiente, (30 de enero) que se había equivocado sobre su afirmación relacionada con “la empresa Corona” de que había solicitado que se le devolvieran “miles de millones de pesos” por concepto de pago de impuestos.

“Es cierto lo que sostienen en su comunicado, no fue la empresa. Quienes solicitaron la devolución del ISR fueron los exaccionistas de Modelo”.

Comentó el presidente López Obrador que los ahora ex accionistas de Grupo Modelo recibieron por la venta de sus acciones 259 mil millones de pesos. “Esa cantidad se pagó a los accionistas de Grupo Modelo en 2013 y pagaron el ISR. Sin embargo, iniciaron un litigio para que se les devolviera el ISR; se llevaron a cabo los procesos judiciales, llegó a la Corte y se desechó el proyecto que había

presentado un ministro para que se le devolviera el ISR”.

El presidente señaló que esta resolución se hizo durante su administración, por lo que representó un ahorro, 13 mil millones de pesos.

“Pero íbamos a tener que devolver hasta 30 mil millones de pesos. Fue un gran logro, porque es una

práctica malsana, por decirlo con elegancia, lo de la devolución de impuestos”.

Los procesos sobre los que fue insuficientemente informado el presidente López Obrador se refieren a la venta de acciones que realizaron algunos socios del Grupo Modelo, equivalente al 50 por ciento de las acciones de la empresa a la transnacional cervecera AB InBev en junio de 2013.

Por esta operación el Servicio de Administración Tributaria (SAT) captó siete mil 545 millones de pesos por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que intermediarios financieros y casas de bolsa retuvieron a los propietarios de esos títulos. A esta decisión se opusieron algunos accionistas, como Beatriz Sánchez Navarro Redo y solicitaron amparo.

El hecho que López Obrador tuviera que reconocer que Grupo Modelo tiene la razón indica que el presidente de la república sale a sus conferencias de prensa mañaneras con datos que no fueron verificados por sus colaboradores o que cuando recibe la información que va a proporcionar no la ha comprendido a cabalidad.

El suceso implica un error que puede perjudicar a las personas físicas o morales que son referidas en los dichos del presidente López Obrador que, de inmediato, son amplificados por los medios que los distribuyen por todo el país y el extranjero. Hablar de manera ligera siempre es un error, pero cuando esa voz es la del poder, el prestigio de las personas y el valor de las acciones de empresas, como Grupo Modelo, podrían verse afectadas negativamente. Con Anheuser- Busch InBev, Modelo llega a 187 países, a través de 25 marcas que exporta, entre ellas la Corona, una de las más vendidas en el mundo.

Que el presidente se exponga a los medios diariamente con información no verificada lo podría llevar a tener que reconocer la equivocación del día anterior.

Nadie está obligado a saberlo todo y eso incluye a López Obrador quien es muy dado a utilizar el sarcasmo y la descalificación en quienes percibe algún elemento negativo.

Las ocurrencias no deberían ser parte del discurso y las determinaciones del Ejecutivo porque las consecuencias podrían ser desastrosas. Aunque parezca que no lo son, como la estrategia de combate al robo de combustible de los ductos de Pemex, entre otros. Todos nos tenemos que hacer responsables de nuestros hechos. También de nuestros dichos, incluyendo al presidente cuando se dirige a la Nación por la mañana.

