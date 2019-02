Hallan túnel en construcción aun en poblado de Hidalgo sur de Texas

Laredo, Febrero 01 – . Agentes de la Patrulla Fronteriza descubrieron un túnel de 60 pies de largo que aún está en construcción en Hidalgo, en el sur de Texas, en la frontera sur de Estados Unidos, reporta CBS 4 News.

El túnel fue descubierto esta semana, aproximadamente en el mismo tramo de la frontera que el presidente Donald Trump visitó a principios de enero.

Si no lo hubieran descubierto, el túnel habría pasado muy por debajo del muro que Trump quiere construir, en un sitio en la frontera donde existe ya una barrera construida hace 10 años. Durante años se han usado estos túneles para pasar narcóticos, armas y personas de un país al otro.

Y es que este túnel sólo es accesible en embarcaciones. Lo hallaron agentes de la división marina de la Patrulla Fronteriza:

La Patrulla Fronteriza se contactó con Othal Brand, el presidente del Distrito 3 de Mejora del Agua del Condado de Hidalgo, en busca de ayuda para destruirlo. El túnel se encuentra a unos 1,500 pies río abajo de su estación de bombeo, y en un terreno que es propiedad de la Agencia de Peces y Vida Silvestre (FWS por sus siglas en inglés).

“Los has visto en las noticias de Arizona y Nuevo México y cosas por el estilo, pero nunca he visto uno en el Valle (de Río Grande)”, dijo Brand. “Esa es la primera vez que veo uno en nuestro patio trasero… ”

Brand dice que ha usado su equipo para ayudar a las autoridades federales antes. “Tenemos equipos que ellos no tienen, y los hemos ayudado en el pasado”, dijo Brand a Rio Grande Guardian. “Y pensaron que podríamos tener algo con lo que pudiéramos derribarlo”. Pero al parecer necesitarán ayuda de otro tipo porque este túnel… tiene una construcción muy sólida y es solamente accesible por el río.

Brand dijo que se necesitaba una compañía especializada en explosiones para destruirlo. Dicha compañía, de Bandera, Texas, estará bajando pronto al lugar.

Mis hombres bajaron y lo miraron. Se necesita dinamita para derrumbarlo. Me gustaría elogiar a la división de la Patrulla Fronteriza de la Marina. Las botas en el suelo no lo habrían visto. Los helicópteros no lo habrían encontrado. Drones, sensores, nunca lo habrían encontrado. Solo podías verlo desde el río. Miraron al acantilado y lo encontraron. Estaba todo cubierto con bambú y cepillo. Parecía un poco seco, lo que los alertó ”, dice Othal Brand.

El túnel aún en construcción estaba cerca de un área donde se rentan espacios de tiendas y almacenes en el lado mexicano.

