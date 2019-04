Horacio, primero en llegar al Viveros en Pascua para saludar a las familias

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Abril 22 – . Con la finalidad de estrechar lazos con la ciudadania Horacio Seoane Yeme acudió al parque viveros a saludar a todas las familias que salieron a festejar la pascua a uno de los parques más importantes de la ciudad.

La familia es su principal eje dentro de su campaña y de trabajo cuando sea electo como diputado local por el distrito 2. Horacio Seoane transmitió el mensaje a todas las familias de su tónica de trabajo cuando el próximo 2 de junio el voto le favorezca como diputado y llegue al congreso de Tamaulipas.

Horacio Seoane señaló que de manera continua sale a disfrutar del parque mendoza en familia y en este dia de pascua, no podía ser la excepcion.

“Visitar el Parque Viveros es algo que hacemos frecuentemente mi familia y yo. Y hoy día de pascua no podía ser la excepción y más con este bonito clima que nos regala la vida. Que bien me la pase disfrutando y acompañado de mis hijos, Lachito, Sofía, mi esposa Brenda y mi fiel equipo de trabajo”, mencionó Horacio Seoane, Candidato del PRI a Diputado local por el Distrito 2.

–APOYA LA GRAN FRONTERA A LAURA VALDEZ–

Con motivo de la celebración del domingo de Pascua, Laura Valdez Covarrubias candidata a diputada local por el Distrito 03, recibió infinitas muestras de apoyo por parte de las familias de la gran frontera en un recorrido que realizó por Comales, Miguel Alemán, Ciudad Guerrero y Ciudad Mier.

Laura Valdez y su compañera de fórmula Brenda Rocío Aguilar Rodríguez, apoyando la tradición y costumbres de la ciudadanía participaron en el festejo del domingo de Pascua, saludando y conviviendo con las familias que acudieron a los diferentes espacios públicos como la Presa Marte R. Gómez y la Presa Falcón.

Valdez Covarrubias coincidió en señalar que este domingo de Pascua es una oportunidad para fortalecer el tejido social conviviendo en familia e interactuando con los tradicionales juego como la lotería o algún juego de pelota sin dejar de romper los cascarones y comer alguna carnita asada.

“Estoy muy contenta y agradecida por este gran recibimiento, desde que llegamos por la mañana a Comales nos recibieron con un rico almuerzo y durante nuestro recorrido, las familias muy amables escuchaban nuestras propuestas y nos permitían convivir con ellos, fue un día muy intenso pero muy fructificante”, añadió la abanderada tricolor

Decenas de familias en el “Falcon Fest” y en la Presa Marte R. Gómez que celebraban este domingo de Pascua dieron muestras de afecto a la candidata priistas y mostraron su apoyo haciendo equipo rumbo al 2 de junio, para obtener el triunfo en el tercer distrito electoral.

–BAUDELIA Y SU CERCANIA CON EL PONIENTE—

Acompañada de un numeroso grupo de militantes y simpatizantes, la maestra Baudelia Juárez García, candidata del PRI a la diputación local por el Distrito 1, acudió al crucero de Revolución y carretera al Aeropuerto, en donde saludó a los conductores que por ahí pasaban, a quienes en forma práctica les informó acerca de las propuestas que pretende llevar al Congreso del Estado, de ganar las elecciones el próximo 2 de junio.

“Queremos hacer de esta campaña una fiesta, quitar ese mito de una política a la carrera, que no escucha, que a veces no deja nada, te detienes a escuchar a la gente y eso les agrada”, señaló en entrevista la maestra Baude.

En el sitio, y siempre vitoreada por el contingente de mujeres, hombres y jóvenes que decidieron acompañarla, entregó diversos artículos a los paseantes que se dirigían a celebrar la Pascua, así como pelotas para los reyes del hogar.

Los conductores, aprovechando el rojo del semáforo ubicado en ese crucero para manifestarle su respaldo a la maestra Baude y se comprometieron a darle su voto este 2 de junio en las urnas.

“Lo que más nos han pedido es que gestionemos legislemos en el Congreso para que en Nuevo Laredo haya una mejor infraestructura en las calles, más alumbrado público, mejor educación, más infraestructura en las escuelas y que los niños tengan más de dónde valerse, mucha cuestión digital, entonces es importante que escuchemos a los ciudadanos”, destacó la maestra.

Otro de los rubros en los que solicitaron atención los ciudadanos, fue en el rubro de salud, ya que este es uno de los puntos con el que la maestra Baude está fortaleciendo su campaña.

“Nos piden que hagamos leyes para que se mejoren los hospitales, están muy deteriorados y aparte no tienen medicamentos, ni en stock, ni nada de eso, entonces ellos sí están pidiendo que por favor volteen a ver al poniente de Nuevo Laredo”, declaró.

Fue así como transcurrió un día más de campaña proselitista, en donde la candidata del PRI por el primer distrito electoral recibió un marcado respaldo por parte de los ciudadanos que ven en ella a la mejor opción para representarlos en el Congreso del Estado.

