Ilegal y hecha a capricho consulta sobre aeropuerto, dice Chuy Valdez

Nuevo Laredo, Tamaulipas Octubre 26 – . Luego de manifestarse a favor de la continuidad del aeropuerto de Texcoco, en la ciudad de México, el regidor Jesús Valdez Zermeño reprobó en forma tajante la consulta popular que Morena implementó hoy y durante los próximos cuatro días en todo el país, por considerarla un capricho y fuera de la ley.

“Mi opinión es que se continúe con el aeropuerto de Texcoco, toda vez que ya hay una inversión muy importante en él, se hizo demasiados estudios antes de iniciar ese proyecto, sería un error cancelarlo, desde mi punto de vista, porque vas a dejar una inversión ahí abandonada, y moverte a un lugar que los expertos han dado todas las opiniones en contra, mucho más retirado de la actual y van a tener que seguir estando incomunicados y sería un gran error”, señaló.

Ingeniero civil de profesión, el regidor priísta dijo que los expertos en la materia han manifestado con antelación su punto de vista en contra de un nuevo proyecto, por lo que consideró innecesario consultar a toda la ciudadanía, puesto que hay personas que no usan ese tipo de transporte.

“La verdad sería un grave error que consulten al pueblo en general sobre un aspecto tan importante para el desarrollo del país, deben de tomar en cuenta la opinión que ya dieron los colegios de ingenieros, los distintos grupos de comerciantes, que todos han dicho que se debe continuar con el aeropuerto, la verdad esta consulta desde mi punto de vista es un absurdo.

“No es posible que alguien que no use un aeropuerto pueda dar una opinión de si se va a construir o se va a cancelar, difícil, de hecho para dar una opinión se tiene que escuchar a los técnicos especializados en el tema, entonces, mi respuesta a eso es: Debe seguirse la construcción del proyecto que ya está en proceso”, agregó.

Valdez Zermeño fue entrevistado en su despacho esta tarde, y mencionó que el mecanismo de consulta que se está utilizando es ilegal, por todos los lados que se le vea.

“La verdad no tiene ningún sustento, primero, no tiene sustento legal, porque así no es una consulta de acuerdo a como marca la ley, está hecha muy a capricho, para mi punto de vista es un absurdo la consulta de la construcción del aeropuerto”, concluyó.

