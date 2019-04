Imelda por servicios de salud, Manuel, medio ambiente y Moyo apoyo a niñez

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Abril 23 – . Son muchas las familias de Nuevo Laredo que no cuentan con seguridad social, por lo que Imelda Sanmiguel se comprometió a trabajar desde el Congreso del Estado en iniciativas que garanticen servicios de salud a los segmentos vulnerables de la población. La candidata a diputada local del Distrito II por el Partido Acción Nacional (PAN), mencionó que esta es la principal preocupación que ha manifestado la ciudadanía. “Tenemos que trabajar para crear iniciativas y destinar recursos en salud para que el ciudadano tenga acceso a la atención médica y a una mejor calidad de vida” , señaló. Imelda Sanmiguel junto con Samantha Bulás continúan en la labor de tocar puertas para presentar sus propuestas y escuchar a los neolaredenses para ser el puente que la ciudadanía requiere con el Congreso y generar las acciones necesarias. Este lunes, ambas aspirantes visitaron las colonias Viveros 2, Riberas del Bravo, Guerrero, Las Torres y Mirador.

–CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE: MANUEL–

En el Día de la Tierra, Manuel Canales Bermea, candidato a diputado local por el Distrito I de Nuevo Laredo, habló en un recorrido por la colonia Los Colorines acerca de la importancia de preservar el medio ambiente.

Dijo que, en caso de ganar las elecciones el próximo 02 de junio, impulsará desde el Congreso del Estado leyes que promuevan el respeto y aprovechamiento de los recursos naturales.

“Como diputado yo estaré muy pendiente para que en todos los recursos naturales, como el gas que tiene Tamaulipas, se apliquen leyes para hacer una correcta explotación y sin dañar la naturaleza. También preservar los recursos naturales que tiene el Estado”, explicó.

Añadió que es de suma importancia concientizar a las y los niños del municipio, acerca del cuidado del Medio Ambiente, para que a través de ellos, cada vez más familias tengan ese tipo de cultura.

En la caminata por el sector, estuvo presente el suplente de Canales Bermea, Luis Moreno Hinojosa, así como decenas de militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional.

–APOYO A NIÑOS, DISCAPACITADOS Y ADULTOS: MOYO–

Con más fuerza y entusiasmo Félix “Moyo” García Aguiar inició la segunda semana de campaña en reuniones con grupos de mujeres en las colonias Colinas del Sur y la 150 Aniversario, por el cambio hacia adelante.

Ante las féminas expuso sus principales ejes de agenda legislativa: apoyos a niños y adultos mayores discapacitados, a estancias infantiles para mujeres que trabajan, a jóvenes emprendedores, centros de bienestar, al deporte y la cultura.

El candidato del Partido Acción Nacional -PAN- por el Distrito 3 al Congreso del Estado les explicó lo que será su trabajo como legislador.

Y cuestionó el incumplimiento de promesas del gobierno federal.

“Que la gasolinas iban a bajar y no es cierto, tienes el Congreso federal a favor y tienes un partido a favor y no se ha cumplido, no tienen excusa. Los homicidios, récord histórico en los primeros tres meses de 2019… vamos para atrás”, dijo.

Los apoyos a las estancias infantiles que se recortaron, dejaron a gente sin trabajo, “nosotros estamos ahora como el portero, capoteando lo que está dejando de hacer el Gobierno federal, el Gobierno del Estado lo está atendiendo”, agregó.

