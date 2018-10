Implora por su vida el expresidente Fujimori al serle anulado el indulto

Lima, Perú, Octubre 05 – . El expresidente Alberto Fujimori Fujimori publicó un video en redes sociales donde pide que no lo maten, esto luego el Poder Judicial anulara el indulto humanitario que le concedió Pedro Pablo Kuczynski.

Quiero decirle hoy a las autoridades y a los políticos que, por favor, no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo”, dijo el exmandatario.

En el mensaje también le pide al actual presidente del Perú, Martín Vizcarra por su vida.

Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten”.

“Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para poder a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más” Concluye el exmandatario.

Este mensaje fue grabado desde la clínica Centenario, donde se encuentra internado, y publicado en la cuenta de Facebook ‘Alberto Fujimori Fujimori – Oficial’.

Hace unos días le fue quitado el indulto humanitario por el Poder Judicial.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, declaró fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario en favor del exmandatario. Seguidamente, el juez ha ordenado ubicar y capturar al exmandatario.

¿Qué delitos cometió Fujimori?

Antes de ser indultado, Alberto Fujimori Fujimori, cumplía una condena de 25 años de prisión por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, como las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992.

