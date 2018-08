Incómodo momento Martha Sánchez al perder el vestido sobre el escenario

Málaga, España, Agosto 14 – . A veces sobre el escenario, aunque tengas años de experiencia, pueden pasar cosas inesperadas. Eso sí, con una dilatada carrera a tus espaldas como la de Marta Sánchez sabrás cómo lidiar con cualquier situación por incómoda que pueda parecer. Así lo ha demostrado la cantante durante un concierto el sábado en Torrelavega en la que su vestido le falló y, al romperse, la dejó repentinamente expuesta. Ella fue rápida y agarró los tirantes rotos mientras la música seguía para acabar pidiendo que le trajeran algo para ponerse encima al comprobar que no podía volver a colocárselo.

Con una cazadora dorada encima decidió quitarse directamente el vestido y quedarse con unos pantalones cortos tipo ciclista que llevaba debajo. “Mañana voy a ser trending ‘tropic'”, bromeaba una vez hubo solventado el trance y pidiendo que volviera a comenzar la música para seguir con su show. Sus fans aplaudieron su profesionalidad y vitorearon su naturalidad durante el incidente, que ella se tomó con humor y una sonrisa.

Sí ha sido trending topic en Twitter durante horas, pero ella no se ha hecho eco de lo ocurrido en sus redes sociales, en donde ha publicado fotos del concierto en las que aparece con otros looks. “¡Qué bien me lo pasé hoy! ¡Qué gran público! Gracias Torrelavega y gracias a mi equipo y a mis músicos por tanto ¡¡¡Sois los mejores!!!”, ha escrito en su cuenta oficial de Instagram. El vestido en cuestión era uno de Pacco Rabanne metalizado que ha lucido en más conciertos de su gira con botas negras over-the-knee.

Su siguiente concierto en su amplia gira por España será en Málaga el próximo viernes 17, tras el que pasará también por Noia (La Coruña), Santander, Aranjuez… y llegará al fin de tour por nuestro país el 7 de diciembre en Madrid. La cantante ya ha disfrutado de unas breves vacaciones con su hija y con amigos en Canarias y Baleares, pero probablemente vuelva a escaparse cuando le sea posible al terminar sus conciertos el 9 de septiembre y hasta noviembre.

Me gusta: Me gusta Cargando...