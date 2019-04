Inconforma a conductores sea aplicado otra vez pago vehicular

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Abril 10 – . Calificativos de incongruente, onerosa y falta de seriedad, destacaron entre las opiniones de rechazo de los propietarios de vehículos acerca del pretendido retorno del cobro de la tenencia, según difundió el Gobierno Federal.

“No lo considero justo ni congruente, pues apenas hace unos meses fue retirado ese desembolso y ya se pretende retornar, como si pareciera un juego”, dijo Rosalinda Martínez Álvarez, propietario de un vehículo de reciente modelo.

Guadalupe Valdez Ruíz, empleado de un reconocido motel, reprochó los trastornos que propiciaría de ser retornado el pago de tenencia vehicular, pues se harán nuevos ajustes a la economía, cuando ya se tenía un ahorro.

“Yo por eso saque un carro último modelo, aunque modesto, pues me animó el hecho de que ya no se pagaría la licencia. Sin embargo ahora de aplicarse de nuevo, realmente me pondrá en dificultades económicas”, comentó.

Expuso que en ese momento y luego de ajustar su gasto, logró juntar para el pago de placas, peor volver a pagar tenencia, realmente será difícil, pues según fue informado, el monto a desembolsar sería de nueve mil 500 pesos.

Juan Francisco Contreras de la Cruz, empleado de una empresa de transporte, dijo que la autorización del pago de tenencia fue hace aproximadamente 50 años y según el Gobierno Federal para sufragar gastos de un evento nacional y que luego sería retirado.

“Sin embargo no fue retirado hasta este Gobierno Federal, que ahora al tratar de reimponerlo pues nos molesta por la falta de seriedad. Ojalá y no se aplique ese pago engorroso”, asentó.

Jesica Hernández Flores, dijo que el quitar una afectación que se tenía en la economía de los ciudadanos y volver a aplicar, además de ser una falta de seriedad, motivará nuevas inconformidades.

“Por fortuna yo o pago tenencia pues mi vehículos de muy reciente modelo, pero a nadie nos gustaría que volviera a cobrar la tenencia vehicular, por ser demasiado onerosa y que hace más difícil tener un automóvil totalmente en regla”, dijo.

Me gusta: Me gusta Cargando...