Inconformidad ciudadana por la bondad de SAT perdona impuestos

Revelan lista de perdonados

El SAT publicó un registro de personas y empresas beneficiadas por condonaciones entre 2007 y 2015.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló ayer que, de 2007 a 2015, condonó impuestos a empresarios, compañías, políticos, deportistas y personajes del espectáculo por un monto de 172 mil 300 millones de pesos.

Entre los beneficiados se encuentran personalidades como los cantantes José José y Juan Gabriel; Yeidckol Polevnsky, líder nacional de Morena; el panista Diego Fernández de Cevallos; Ana Gabriela Guevara, actual titular de la Conade, y el empresario Carlos Ahumada, entre otros.

También compañías como Grupo Posadas, Fármacos Especializados, Coppel, el Hospital San José de Monterrey, Banca Mifel, Teka, además de empresas del Estado como Pemex Refinación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la Secretaría de Educación Pública y el Banco Nacional de Comercio Exterior.

El monto de condonaciones a personas físicas en el periodo que se informa suma 11 mil 127 millones 210 mil 727, mientras que la cifra de impuestos perdonada a personas morales asciende a 161 mil 208 millones 564 mil 639 pesos.

Transparencia

Por orden judicial el SAT entregó a la Organización de la Sociedad Civil Fundar información de contribuyentes, personas físicas y empresas, cuyos créditos fueron condonados y cancelados, informaron ayer Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, y Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar.

Precisaron que la información abarca al sexenio de Felipe Calderón y la mitad del de Enrique Peña Nieto, porque la otra mitad ya es pública.

Añadieron que la cifra excluye, por el momento, los datos de 201 personas y empresas amparadas.

“Es absolutamente legítimo que un contribuyente que sí pagó sus impuestos tenga derecho de saber quién y por qué no pago, y bajo qué condiciones se permitió eso, ya que los impuestos son recursos económicos acerca de los cuales se requiere transparencia para saber en qué se gasta y también cuándo se dejan de percibir”, expresó Ríos-Farjat.

Recalcó que los impuestos condonados no ingresaron a las arcas de la nación y no se pudo disponer de ellos. “El secreto fiscal no debería amparar eso, el secreto fiscal de las condonaciones lastima a la transparencia. No hay forma de que los impuestos sean proporcionales y equitativos cuando alguien se excluye de su pago”, enfatizó.

Pérez Garrido puntualizó que con cifras generales la información que les proporcionó el SAT —y que ya está disponible en la página de Fundar— incluye datos de créditos condonados de siete mil 884 contribuyentes y de nueve mil 941 adeudos fiscales, cuyos montos a precios históricos suman 172 mil 300 millones de pesos; “estamos hablando de 247 mil 600 millones de pesos a valor presente”.

Adeudos millonarios

Entre personajes del ámbito político a los que perdonaron el pago de impuestos destacan Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, con 16 millones 441 mil 439 pesos, y Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) con nueve millones 637 mil 598 pesos.

Además está Diego Fernández de Cevallos, excandidato presidencial del PAN en 1994, con ocho millones 329 mil 996 pesos condonados.

También Carlos Ahumada, el empresario argentino ligado con fraudes en México, a quien le fueron perdonados seis millones 184 mil 879 pesos.

También el abogado Juan Collado, acusado de lavado de dinero, a quien el SAT le condonó 12 millones 69 mil 519 pesos.

Entre las personas morales más beneficiadas está Productos Roche, a la cual le fueron condonados dos mil 874.3 millones de pesos.

También Grupo Posadas, con 765 millones 757 mil 577 pesos; el Hospital San José de Monterrey, con 353 millones y Ericsson Telecom, con 401 millones 85 mil pesos.

Entre otras compañías destacan Fármacos Especializados, con mil 426 millones 830 mil 255 pesos de impuestos perdonados; Coppel, con 760 millones 904 mil pesos; Banca Mifel, 230 millones 143 mil 427 pesos; Mapfre, con 137 millones 558 mil pesos; Qualitas, 122 millones 310 mil pesos; Bio Pappel, con 18 millones 224 mil 415 pesos y Teka, con …

Otras firmas cuyas deudas fiscales fueron condonadas son Whirlpool México, con 145 millones 63 mil pesos; Servicios Corporativos Ahmsa, con 37 millones 925 mil pesos; Warner Music México, 108 millones 897 mil pesos; Bacardí, 29.9 millones; y Tiendas Soriana, con 163 millones 756 mil pesos.

Bajo reflectores

A Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, le fueron perdonados 121 millones 40 mil 578 pesos de impuestos en 2007.

Le sigue la cantante Paulina Rubio, a quien en 2007 se le perdonó el pago de 23 millones 740 mil 729 pesos.

Al cantautor Marco Antonio Solís se le condonaron 15 millones 401 mil 274 pesos en 2007.

José Rómulo Sosa Ortiz, conocido como José José, dejó de pagar 10 millones 947 mil 763 pesos en 2013.

Destacan también la actriz y conductora Ingrid Coronado, con tres millones 163 mil 307 pesos; Edith González, con dos millones 886 mil 687 pesos; Ernesto Laguardia, dos millones 893 mil 271 pesos y Gloria Trevi, con dos millones 145 mil 995 pesos.

El actor Sergio Basañez figura en la lista con tres condonaciones en diferentes años que suman un millón 592 mil 96 pesos.

Entre los personajes del espectáculo a los que les perdonaron el pago de impuestos en este periodo están también Sasha Sokol y Bárbara Mori, entre otros.

En tanto, del campo deportivo aparecen Ricardo La Volpe, que en 2013 no pagó un millón 78 mil 760 pesos y Justino Compeán, exdirectivo de futbol, con una deuda de siete millones 257 mil 489 pesos.

En el listado figuraron también medios de comunicación y equipos de futbol de primera división.

