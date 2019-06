Indignación contra Trump tras la imagen de padre e hijo ahogados

Washington, Junio 27 – . La foto de los cadáveres de los salvadoreños Óscar Alberto Martínez Ramírez, de 25 años, y Valeria, su hija de 23 meses, ahogados a la orilla del río Bravo desató un tsunami de críticas a la política migratoria del presidente Donald Trump.

En declaraciones a los periodistas mientras salía de la Casa Blanca para una gira de cuatro días por Asia, Trump dijo sentirse afectado por la imagen de Julia Le Duc, corresponsal de La Jornada.

La odio, aseveró Trump cuando se le preguntó sobre la fotografía, y sé que eso podría terminar de inmediato si los demócratas cambiaran la ley. Deben modificar las leyes. Y así ese padre, que tal vez era un tipo maravilloso, con su hija, cosas como esa no sucederían.

Insistió: Si tuviéramos las leyes correctas, las que los demócratas no nos permiten tener, esa gente no aparecería, no lo intentaría (cruzar la frontera). Ellos pueden hacer los cambios con gran facilidad para que la gente no venga ni pierda la vida.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, expresó que la muerte del salvadoreño y su pequeña es una manifestación de comportamiento que está fuera del círculo del comportamiento humano civilizado.

Pelosi indicó que Estados Unidos está ignorando sus obligaciones con la humanidad y que espera que la imagen muestre que se puede hacer algo mejor. Agregó que hemos tenido muchos retos a la conciencia que no han alterado el debate de migración, y agregó que espera que esa foto cambie eso.

El senador Bernie Sanders, quien aspira a la nominación presidencial demócrata, describió la foto como horrible y un ejemplo doloroso de tantos otros que demuestran el desprecio imprudente por la humanidad que proviene de las políticas de Trump, reportó The Guardian.

Una mancha en la conciencia moral

Trump es responsable de estas muertes, sostuvo Beto O’Rourke, ex congresista por Texas y en la carrera para ser candidato del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de 2020. Agregó que los migrantes se ven obligados a cruzar entre los puntos de entrada, lo que asegura mayor sufrimiento y muerte, pues no pueden presentar las solicitudes de asilo en los puntos de ingreso a Estados Unidos.

Estas familias que buscan asilo a menudo huyen de la violencia extrema, denunció la senadora de California, Kamala Harris, también precandidata demócrata. ¿Y qué es lo que ocurre cuando llegan?, se preguntó Harris en Twitter: “Trump les dice: ‘vuelvan allá de donde vienen’. Eso es inhumano. Están muriendo niños. Esto es una mancha en nuestra conciencia moral”, continuó.

Este monstruo tiene que rendir cuentas

Rashida Tlaib, representante demócrata por Michigan y defensora de la propuesta de iniciar un juicio político contra Trump, tuiteó: Este monstruo y su desalmada administración tienen que rendir cuentas sobre su política migratoria.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, censuró a Trump por decir “culpemos a los demócratas. Esa es una desgracia, señor presidente, usted es el presidente de Estados Unidos, declaró Schumer. Usted es el titular del Poder Ejecutivo. Usted controla lo que está sucediendo en la frontera, aseveró.

Al mostrar la foto en el Senado, Schummer expuso: ¿Cómo podría el presidente Trump ver esta imagen y no entender que se trata de seres humanos que huyen de la violencia y la persecución? Podemos hacer algo al respecto si el presidente deja de jugar el juego político de la culpa, la culpa, la culpa, sentenció.

Después de huir de El Salvador, Martínez Ramírez y su hija Valeria se ahogaron el domingo pasado en el río Bravo cuando intentaban cruzar hacia Estados Unidos, entre Matamoros, Tamaulipas, y Brownsville, Texas.

En la fotografía, publicada inicialmente por La Jornada y luego viralizada, se ven los dos cadáveres bocabajo en el agua cerca de la orilla del río. La niña rodea con un brazo el cuello de su padre.

La prensa internacional comparó esta imagen con la de Aylan Kurdi, el niño sirio de tres años ahogado en una playa turca tras intentar llegar a Grecia en 2015.

El diario The Guardian recogió un video con declaraciones de Rosa Ramírez, la madre del fallecido, quien dijo que el sábado recibió el último mensaje de Óscar Alberto diciéndole que él, su esposa y la niña estaban bien, pues pronto cruzarían la frontera y estarían en Estados Unidos, que no se preocupara.

Su hijo trabajaba en una pizzería y su nuera como cajera en un restaurante de comida rápida. Todos compartían la misma vivienda en un barrio asolado por la violencia entre pandillas.

En declaraciones a la agencia Ap, Rosa Ramírez señaló: “Es duro, es algo impactante… Esa imagen que se ve, él siempre la protegió… Pero al mismo tiempo me da ternura, son tantas cosas que siento porque él en ningún momento la soltó, se ve cómo la protegió, murieron abrazados”.

The New York Times publicó la foto en su portada y en el editorial que le dedicó señala que “Estados Unidos necesita una política de inmigración que combine seguridad en la frontera, justicia y humanidad.

“Nadie con conciencia puede mirar la foto de un solicitante de asilo y su niña de 23 meses muertos en la orilla del río Grande y aceptar el statu quo”, prosiguió.

