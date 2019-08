Infarto fulminante, fue lo que acabó con la vida de Celso Piña

Cd. de México, Agosto 22 -. Tuna Group, empresa que manejaba la representación de Celso Piña envió un comunicado lamentando su muerte y dio a conocer que el deceso ocurrió a las 12:38 horas, de este miércoles.

Es un día muy triste para la Tuna Group, con profundo dolor comunicamos la inesperada partida de un miembro de la familia, nuestro amigo el maestro Celso Piña, quien falleció en Monterrey a las 12:38 pm a causa de un infarto”, se detalla en el texto.

La empresa le externo su más sentido pésame a la familia del artista, así como a los amigos y seguidores.

Es así que El Rebelde del Acordeón ya llegó con su cumbia hasta el cielo. Su hija Cecilia Piña Ortiz lamentó el deceso desde su cuenta de Facebook. “Papá, te amo con todo mi corazón. Fuiste y serás siempre el mejor del mundo. No tengo palabras para expresar… no sabes cuánta falta me vas a hacer, pero al fin estaré muy agradecida y bendecida por Dios por haberme dado la dicha de estar contigo hasta el último momento. Ahora vas a estar llevando tu música hasta el cielo, donde te faltaba llegar. El cielo está de fiesta”, escribió junto a dos fotografías.

Juanita Ortiz, su esposa, y su hija comentaron en el Hospital San Vicente que el músico ingresó para una revisión y le sobrevino una arritmia con un posterior infarto. Antes de intervenirlo de emergencia, el personal del nosocomio grabó un video que circula por redes sociales. “Hubo un video que no está en nuestras manos. Lo iban a intervenir para la operación. No sabemos todavía (quien lo grabó)”, indicó su hija Cecilia.

La esposa del cantante adelantó que su cuerpo sería incinerado y sus cenizas esparcidas en el rancho Macondo, que era de su propiedad y se ubica en el ayuntamiento de Allende.

Su cuerpo sería velado ayer, a partir de las 19:00 horas en las funerarias Gayosso.

Cecilia manifestó que su padre puso en alto el nombre de Monterrey, y su familia está abierta a la posibilidad de un homenaje. “Honor a quien honor merece”, dijo.

FIEL AL BARRIO

Su muerte tomó por sorpresa a la comunidad musical que compartió escenario y grabaciones con el músico, pues recién había llegado de una gira que lo llevó a EU y en la que lo acompañó su banda, la Ronda Bogotá, y el rapero Pato Machete, por ciudades como Denver, Chicago y Nueva York.

Antes de su deceso, Celso había compartido en sus redes un video de Cumbia sobre el río desde el Auditorio Nacional, junto al exControl Machete, y un anuncio de su presentación en Cadereyta, Querétaro, el 5 de septiembre.

