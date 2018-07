Inicia “Cepillín” su gira del adiós por todo México, EU y Caribe; creará disco

Cd. de México, Julio 30 – . Muy emotivo resultó el arranque de la gira del adiós de Cepillín en el teatro Metropólitan la tarde del sábado y es que el público, especialmente los niños, le demostraron su cariño, a tal grado que el payasito de la tele no pudo contener el llanto mientras el recinto se llenaba de porras y de una sola voz que repetía una y otra vez “Cepillín…Cepillín… Cepillín”.

“Mi padre me decía; ‘cuando tengas un rato feliz alárgarlo lo más que puedas’, y Dios me ha permitido éste con ustedes, gracias. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias”, dijo entre lágrimas de emoción.

Esta gira está programada para que dure tres años en los que Cepillín prepara sorpresas para su público que lo sigue, ahora con sus hijos.

“Soy un agradecido de Dios por tantos años de lo que empezó como un hobby, se convirtió en una profesión bella; me tomo fotos con todos, doy autógrafos y eso me ha servido para que la gente me quiera.

“Estuve en la tele sólo tres años, pero la gente me conservó por todo esto. En estos tres años vamos a grabar un disco y a lo mejor hasta se animan a hacerme un reality y un cómic”, comentó minutos antes de arrancar el show.

Según el payasito, todo lo tiene calculado, es por eso que planeó esta despedida tan prolongada.

“Aunque tengo 72 años puedo brincotear, en tres serán 75 y 50 de carrera artística y me iré como los toreros, completo.

“Quiero irme bien, sin Alzheimer, así como estoy papá”, dijo mientras se golpeaba una mejilla.

En esta gira se hará acompañar de sus hijos Cepi y Frankie a los que les pasará la estafeta.

“Empezamos aquí y esperamos recorrer todo el país, vamos a ves si podemos ir a Centroamérica donde me conocen muy bien, Puerto Rico y Estados Unidos”, adelantó.

En el espectáculo que Ricardo González, mejor conocido como el payasito de la tele, ofrece a su público hay malabaristas, acrobacias, música en vivo, bailarines y los temas que lo hicieron famoso como En un bosque de la China, El piojo y la pulga, Papi di por qué, Amor chiquito, Tomás y La brujita, entre otros.

El acercamiento con su público es evidente, pues en varias ocasiones bajó del escenario para saludar a los pequeños, lo que provocó tumultos y muchas sonrisas en los niños, muchos de ellos maquillados como el payasito.

Cepillín también incorporó un poco de reguetón para estar a la vanguardia.

“Siempre he estado ubicado en el tiempo y en el espacio y creo que muchas veces hasta he estado adelantado”, comentó.

El momento familiar se registró cuando presentó a su nieto Aarón, un pequeño de siete años que cantó En un bosque de la China y un fragmento de Un poco loco, tema de la cinta Coco.

DEL SHOW

Cepillín se presentó en el Teatro Metropólitan.

Se emocionó hasta las lágrimas.

Interpretó temas como Amor chiquito, Una mosca parada en la pared, El piojo y la pulga, Tomás, Scooby Doo papá, La brujita, El bosque de la China, Papi di porqué y La feria de Cepillín.

