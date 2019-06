Iniciarán en noviembre el muro en Texas, por el condado de Starr

Austin, Junio 28 – . La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos (EU) dijo, a través de un comunicado,

que otorgó un nuevo contrato de 33 millones 48 mil 700 dólares para construir poco más de seis kilómetros del muro fronterizo en el condado de Starr, Texas.

El muro será levantado a partir de noviembre 2019 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EU (USACE).

¿Cómo será este tramo de muro?

Tendrá una altura de cinco a nueve metros

Se construirá, también, una carretera

Contará con tecnología de detección

Se instalará iluminación

Se prevé que el proyecto incluya postes de acero de entre 5 y 9 metros de altura

Será construido en una zona de recurrente migración ilegal

La CBP agregó que la zona de la construcción representa más del 40% de detenciones de extranjeros ilegales, más del 43% de la marihuana incautada y ocupa el segundo lugar en cocaína decomisada.

Según la dependencia, la construcción impedirá cruces ilegales, actividades de tráfico de drogas y personas de organizaciones criminales transnacionales.

