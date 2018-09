Inmersos en la secrecía ingresos de peaje del Puente de Comercio Mundial

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Septiembre 14 – . Como una falta de respeto a Nuevo Laredo, calificó el ex alcalde Horacio Garza Garza el manejo “en los oscurito” de los recursos por concepto de aforos del Puente III, en tanto acentúa su abandono la obra que enlaza al comercio internacional.

A 18 años de su creación, dijo que se tiene en promedio alrededor de 250 millones de pesos de ingresos anualmente, sin que esto sea una cifra oficial aportada por el Gobierno del Estado, quien tiene su manejo desde hace once años.

“Suman miles de millones de pesos los generados por el Puente III, cuya suma desconoce totalmente la ciudadanía y por supuesto que no se conocer inversión alguna para mejorar su infraestructura”, dijo quien fuera también diputado federal.

Reprochó la falta de una alianza de la sociedad civil, para exigir cifras claras en el manejo del Puente III, además de tener al día el informe del manejo delos recursos que se generan.

“El Puente III no es de nadie más que del pueblo”, acentúo.

Expuso que la utilidad que genera lo que es considerado el cruce internacional más importante de México y América Latina, debe ser totalmente transparentada a la ciudadanía, que por derecho debe conocer las cifras.

Indicó que al menos una mínima parte de las millonarias utilidades que se generan, debería ser canalizada a la educación, como es la construcción de aulas, escuelas y asegurar la titulación de egresados de universidades.

Garza Garza, remarcó; “Cuando se tiene voluntad de hacer bien las cosas, se puede, pero no la hay de quien tiene la responsabilidad de transparentarlas, es entonces que deben unirse organismos, asociaciones y demás de la sociedad civil para exigir un derecho que les corresponde”.

Deploró que no se levante la voz ante la autoridad del Estado, tanto para exigir un informe claro, precios y periódico de los movimientos que genera el Puente III, así también que agentes aduanales y trasportista exijan participación en cada proyecto para mejorar la infraestructura y la fluidez de carga.

Me gusta: Me gusta Cargando...